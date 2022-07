La Juventus è al lavoro in queste settimane non solo per la cessione di Matthijs de Ligt ma anche per trovare validi sostituti al difensore. D'altronde con la partenza di Giorgio Chiellini e quella possibile del 23enne potrebbero essere due i difensori acquistati da parte della società bianconera. Il preferito rimane Bremer del Torino, soprattutto dopo che Koulibaly ha trovato l'intesa economica con il Chelsea. Altri giocatori seguiti dalla società bianconera sono quelli di Benoit Badiashile del Monaco, Gabriel dell'Arsenal e Pau Torres del Villareal.

Nelle ultime ore però la Juventus starebbe valutando un altro giocatore interessante, che ha disputato una stagione 2021-2022 importante con l'Eintracht Francoforte. Parliamo di Evan Ndicka, difensore centrale di piede sinistro che può giocare anche terzino. In scadenza di contratto con la società tedesca a giugno 2023, potrebbe trasferirsi alla Juventus a prezzo vantaggioso. Con un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe lasciare la Germania. Una stagione importante per il francese, che è riuscito a vincere con l'Eintracht Francoforte anche un Europa League. 44 i match disputati con la società tedesca, ha segnato 4 gol e ha fornito 4 assist decisivi ai suoi compagni.

Nella stagione 2021-2022 ha disputato 32 match nel campionato tedesco con 4 gol segnati e 4 assist forniti ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match in Coppa di Germania e 11 match in Europa League, competizione vinta dalla società tedesca. E' uno dei giovani più interessanti del calcio francese, non è stato ancora convocato nella nazionale anche se ha fatto tutta la trafila nelle rappresentative giovanili fino ad arrivare alla Francia under 21.

Cresciuto nell'Auxerre, si è trasferito nella società tedesca nel 2018 disputando fino ad adesso 139 match con 10 gol e 9 assist.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando a rinforzi importanti anche a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo oltre a due difensori centrali potrebbe arrivare un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco, una punta di fascia che può giocare anche a supporto di una centrale ed un vice Vlahovic. I nomi graditi sono quelli di Leandro Paredes, Niccolò Zaniolo e Alvaro Morata.