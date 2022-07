La Juventus ha presentato ufficialmente Paul Pogba. Il centrocampista francese è uno dei rinforzi di qualità della società bianconera in questo inizio di Calciomercato estivo insieme a Angel Di Maria. È arrivato anche Andrea Cambiaso del Genoa, ma il terzino potrebbe essere ceduto in prestito in Serie A per permettergli di giocare titolare. Il mercato della Juventus, però, è all'inizio e ci si aspettano rinforzi in gran parte dei settori, soprattutto dopo una stagione deludente chiusa con nessuna competizione vinta. Molto dipenderà dal futuro professionale di Matthijs de Ligt, che potrebbe trasferirsi al Bayern Monaco.

Molto dipenderà dall'offerta della società tedesca, la Juventus lo valuta circa 90 milioni di euro. Se dovessero arrivare offerte minori, il giocatore potrebbe rimanere a Torino.

Il difensore è gestito da Rafaela Pimenta e dall'agenzia di Mino Raiola, recentemente scomparso, la stessa che cura gli interessi sportivi di Paul Pogba. A proposito del francese, è stato recentemente presentato alla stampa. Tanti gli spunti interessanti, tra cui il suo rapporto d'amicizia con Paulo Dybala, anche perché i due si sono allenati insieme a Miami a giugno. Sull'argomento, il centrocampista ha sottolineato che non ha parlato con l'argentino del numero di maglia (il dieci, quello che aveva Dybala alla Juventus) ma del fatto che forse sarebbe ritornato a Torino.

Il francese Pogba ha parlato anche di Paulo Dybala

'Se io e Dybala abbiamo parlato del 10? No, non del 10. Abbiamo parlato, eravamo insieme, abbiamo fatto preparazione insieme, però sul numero, no, su niente'. Queste le dichiarazioni di Paul Pogba durante la conferenza stampa di presentazione del giocatore da parte della Juventus.

Il centrocampista francese ha aggiunto: 'Gli ho solo detto: forse ritorno alla Juve, non vuoi stare un po' con me e giochiamo insieme? Non abbiamo parlato di numero, di niente'. Parole che sottolineano come il centrocampista francese avrebbe voluto giocare con l'argentino. La Juventus però ha deciso di non presentare un'offerta adeguata al giocatore, come sottolineato da Arrivabene in un'intervista di qualche mese fa.

Il futuro professionale di Paulo Dybala

Il centrocampista Paul Pogba ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2026 a 7 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il francese sarà un riferimento tecnico e commerciale della squadra bianconera, che dovrà riscattare la stagione 2021-2022 deludente. Diversa è la situazione di Paulo Dybala, attualmente senza squadra. L'argentino piace all'Inter, che dovrà cedere Dzeko o Sanchez prima di valutare il suo ingaggio. Nelle ultime ore si parla anche di un interesse del Napoli e della Roma per il giocatore.