La Juventus è sicuramente una delle società più impegnate sul mercato. La società bianconera ha dato una dimostrazione di forza acquistando Bremer, dopo che il brasiliano aveva raggiunto un'intesa economica con l'Inter. L'investimento da 49 milioni di euro da parte della Juve è stato agevolato dalla cessione di Matthijs de Ligt, passato per circa 77 milioni di euro, compresi i bonus, al Bayern Monaco. La Juventus potrebbe ulteriormente lavorare sulla difesa considerando che, oltre a de Ligt, ha lasciato Torino anche Giorgio Chiellini. Per questo, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di uno fra Nikola Milenkovic della Fiorentina, Gabriel dell'Arsenal e Benoit Badiashile del Monaco.

Sistemata la difesa, toccherà anche al settore avanzato essere rinforzato. Si è parlato del possibile arrivo di Nicolò Zaniolo, sicuramente uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera, anche se la valutazione di mercato stabilita dalla Roma è notevole. Per questo, la Juventus starebbe lavorando anche ad altri nomi. Piace molto Domenico Berardi, giocatore del Sassuolo che vorrebbe fare una nuova esperienza professionale in una società che lotta per vincere. In questo momento, la Juventus rimane la possibilità più concreta, anche se il Sassuolo vuole almeno 40 milioni di euro per il suo cartellino.

Il giocatore Berardi potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus, sistemata la difesa, potrebbe dedicarsi anche all'acquisto di uno o due giocatori per il settore avanzato.

Oltre al vice Vlahovic, potrebbe arrivare anche un giocatore ideale per il 4-3-3, che possa dare un'alternativa sulle fasce ma che alla lunga possa diventare anche un titolare. Uno dei graditi è sicuramente Domenico Berardi, il giocatore del Sassuolo è pronto per una nuova esperienza professionale in una società che lotta per vincere.

Il problema di fondo è rappresentato dalla sua valutazione di mercato. Il Sassuolo lo valuta 40 milioni di euro, anche se potrebbe concedere una modalità di pagamento agevolata, magari diluita in diverse stagioni, come già successo con la cessione alla società bianconera di Manuel Locatelli lo scorso Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Allegri gradirebbe un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che sappia verticalizzare verso le punte. Il preferito è Leandro Paredes, che è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e potrebbe essere acquistato a circa 20 milioni di euro. Ritornando alla difesa, invece, attualmente si valuta soprattutto l'acquisto di un centrale di sinistra. Potrebbe arrivare uno fra Gabriel e Badiashile.