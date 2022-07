La Juventus è al lavoro in queste settimane non solo per rinforzare la rosa ma anche per alleggerirla. Ci sono diversi giocatori che non sono considerati utili al progetto sportivo bianconero per diversi motivi, dall'aspetto economico a quello tecnico. Pesano evidentemente sul bilancio societario gli ingaggi di Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, ma si valutano offerte anche per altri giocatori, come Pellegrini, Rugani, Rovella e Kean. Difficile cedere il terzino brasiliano, considerando che ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e guadagna circa 6 milioni di euro a stagione.

Piacciono invece Arthur Melo e Adrien Rabiot. Il centrocampista brasiliano potrebbe trasferirsi all'Arsenal, mentre sul francese ci sono diverse società inglesi. Si lavora anche alla rescissione consensuale di Aaron Ramsey. Il gallese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ma sarà impegnato al mondiale in Qatar con la nazionale gallese e ha bisogno di raccogliere minutaggio. Si valuta un possibile indennizzo a favore del centrocampista di circa 3 milioni di euro, anche se il giocatore vorrebbe 4 milioni di euro. A proposito di centrocampo, la Juventus potrebbe decidere di monetizzare dalla cessione di Niccolò Rovella. L'ex Genoa potrebbe garantire circa 20 milioni di euro e piace a diverse società di Serie A.

Potrebbero partire anche Pellegrini, Rugani e Kean

La Juventus lavora anche ad altre cessioni. Abbiamo parlato delle problematiche nel cedere Alex Sandro. Se non dovesse partire, la società bianconera potrebbe decidere di monetizzare dalla vendita del cartellino di Luca Pellegrini. Il 23enne piace al West Ham e al Fulham ed ha una valutazione di mercato di circa 12 milioni di euro.

Dopo Chiellini e de Ligt, potrebbe partire anche Daniele Rugani. Il classe 1994 ha un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro a stagione ma è considerato una riserva dalla società bianconera. Ha iniziato molto bene la preparazione estiva Moise Kean, che è ritornato in forma ottimale, come hanno confermato diversi addetti ai lavori alla Continassa.

Non è però da scartare la possibilità che lasci la Juventus in caso di offerta importante. In tal caso, però, la società bianconera dovrebbe prima riscattarlo in anticipo dall'Everton e successivamente venderlo alla società interessata.

Il mercato della Juventus

Si è parlato di cessioni, ma la Juventus dovrà rinforzarsi in diversi settori. In difesa potrebbe arrivare un altro centrale, ci si attende anche l'acquisto di un centrocampista e di almeno due rinforzi per il settore avanzato. Piace molto Nicolò Zaniolo della Roma, come vice Vlahovic invece il preferito di Allegri sarebbe Alvaro Morata.