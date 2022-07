La Juventus ha definito in questo inizio di Calciomercato estivo tre rinforzi importanti. Dopo gli ingaggi a parametro zero di Angel Di Maria e Paul Pogba, di recente è stato annunciato l'acquisto di Bremer. Il brasiliano è arrivato dal Torino per circa 49 milioni di euro, una somma importante giustificata dal fatto che il difensore aveva un'intesa economica con l'Inter, ma la società milanese non ha potuto garantire tale investimento. D'altronde, c'è esigenza di alleggerire la rosa e di sistemare il bilancio societario. Lo stesso però vale per la Juventus, che deve cedere prima di acquistare altri giocatori.

Ci sono diversi giocatori che non sono considerati utili al progetto sportivo bianconero, su tutti Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Di questi, il terzino difficilmente lascerà a Torino, anche perché ha un ingaggio importante da 6 milioni di euro non giustificato dalle prestazioni delle ultime due stagioni. Diversa è la situazione dei due centrocampisti: l'ex Barcellona potrebbe trasferirsi all'Arsenal, il gallese invece potrebbe rescindere il contratto in anticipo e trasferirsi in una società inglese. Sia il Galles che Brasile saranno impegnati al mondiale in Qatar ed entrambi i giocatori hanno bisogno di giocare per poter essere in forma ottimale durante l'importante competizione per nazionali.

Il gallese, in particolare, potrebbe lasciare Torino con un indennizzo a suo favore da parte della società bianconera.

Il centrocampista Ramsey potrebbe rescindere il contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe rescindere il contratto di Aaron Ramsey. Il gallese sarebbe pronto a lasciare Torino con un indennizzo a suo favore.

Attualmente guadagna circa 7 milioni di euro a stagione e la Juventus offrirebbe circa 3 milioni di euro per liberarsi dall'accordo, ma il giocatore vuole 4 milioni di euro. Il gallese è seguito da diverse società inglesi e sarà importante per lui raccogliere minutaggio anche in previsione mondiali in Qatar dove sarà impegnato con la nazionale del Galles.

L'esperienza professionale alla Juventus per Ramsey è stata deludente. Condizionato da diversi infortuni muscolari, non ha mai giustificato l'ingaggio notevole che percepisce. Arrivato nel 2019, non ha disputato tanti match e lo scorso mercato di gennaio si è trasferito in prestito ai Glasgow Rangers. Ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2023 ma dovrebbe rescinderlo in anticipo, come anticipato.

Il mercato della Juventus

La Juventus, se dovesse concretizzare determinate cessioni, potrebbe ulteriormente investire sul centrocampo. A tal riguardo, il preferito sarebbe Leandro Paredes del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto a giugno 2023. Per quanto riguarda il settore avanzato, si lavora agli acquisti di Nicolò Zaniolo e Alvaro Morata.