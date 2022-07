La Juventus è attesa da settimane importanti non solo perché dovrà utilizzare la preparazione estiva per partire meglio rispetto alla scorsa stagione ma anche perché dovrà rinforzare una rosa che ha bisogno di maggiore qualità. I soli acquisti di Angel Di Maria e Paul Pogba potrebbero non bastare per vincere in Italia e in Champions League. Proprio per questo potrebbero arrivare altri rinforzi in difesa, a centrocampo e nel settore avanzato. Molto dipenderà anche dalle cessioni, in particolar modo da quella di de Ligt. Il difensore sarebbe sempre più vicino al Bayern Monaco, che potrebbe offrire circa 80 milioni di euro più bonus con il suo cartellino.

Con il suo eventuale addio alla Juventus potrebbero arrivare due difensori centrali, oltre ad un centrocampista e almeno due giocatori per il settore avanzato. Uno di questi potrebbe essere Nicolò Zaniolo. Anche Francesco Repice si è espresso sul giocatore della Roma. Il giornalista sportivo ha suggerito l'acquisto del centrocampista alla Juventus, sottolineando come Angel Di Maria sarà impegnato in questa stagione anche nel Mondiale in Qatar con la nazionale argentina. Per Repice i più forti giocano sempre e in questo momento in Italia Zaniolo è il più forte di tutti.

Il giornalista Repice suggerisce l'acquisto di Zaniolo alla Juventus

''Zaniolo come si sposerebbe nel progetto tattico della Juventus?

Di Maria deve andare al Mondiale, meglio avere uno come lui. Per me i più forti giocano e Zaniolo in Italia è il più forte di tutti''. Queste le dichiarazioni di Francesco Repice in merito al possibile arrivo alla Juventus di Nicolò Zaniolo. Il giornalista sportivo ha parlato anche del futuro professionale di Paulo Dybala: ''Sull'argentino ci sono troppi da accontentare lì''.

Secondo il giornalista sportivo nessuna società vuole sprecare soldi, attualmente Marotta avrebbe offerto al giocatore un contratto con i bonus riguardanti le presenze e i gol del giocatore. Difficile anche il trasferimento al Napoli considerando che Aurelio De Laurentiis gestisce i diritti d'immagine del giocatore.

Il mercato della Juventus

L'eventuale cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco potrebbe agevolare l'arrivo alla Juventus di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista avrebbe già un'intesa economica con la società bianconera sulla base di un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027. Mancherebbe quello fra le due società, anche se potrebbe definirsi un prestito con riscatto in diverse stagioni a circa 45 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche un vice Vlahovic, a tal riguardo uno dei preferiti della società bianconera è Alvaro Morata. Le ultime notizie di mercato confermano il possibile arrivo dello spagnolo in prestito con riscatto in diverse stagioni.