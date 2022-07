La Juventus ha iniziato la preparazione estiva da circa una settimana, giorni che serviranno per trovare la forma ottimale prima di iniziare la stagione. Intanto ad anticipare la prima giornata di campionato prevista il 15 agosto contro il Sassuolo ci sarà la tournée estiva negli Stati Uniti. I bianconeri sfideranno Chivas, Barcellona e Real Madrid prima del match in famiglia fra Juventus A e Juventus B a Villar Perosa. La società bianconera è lavoro anche per cercare di costruire una rosa che possa ritornare a vincere in Italia dopo due anni in cui il campionato è andato prima all'Inter e poi al Milan.

L'arrivo di Di Maria e quello di Pogba portano esperienza e qualità ma la Juventus dovrà rinforzare ulteriormente tutti i settori. In difesa potrebbero arrivare uno o due difensori, molto dipenderà dalla conferma o meno di Matthijs de Ligt. Si lavora anche all'acquisto di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e di due giocatori per il settore avanzato. Oltre a Nicolò Zaniolo potrebbe arrivare un vice Vlahovic. Secondo il noto giornalista sportivo Paolo Paganini la società bianconera potrebbe valutare come rinforzo Edin Dzeko, che potrebbe lasciare l'Inter. Oltre al classe 1986 anche Alexis Sanchez potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Due cessioni che agevolerebbero l'ingaggio di Paulo Dybala.

Il giocatore dell'Inter Dzeko potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo il giornalista sportivo Paolo Paganini Inter e Juventus potrebbero sfidarsi sul mercato per l'acquisto di Bremer. Molto dipenderà dalle cessioni eventuali di Milan Skriniar (che potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain) e di Matthijs de Ligt (che piace al Bayern Monaco).

Paganini ha parlato anche dei possibili rinforzi nel settore avanzato delle due società. A tal riguardo ha aggiunto: ''Marotta vuole portare Dybala all'Inter ma oltre ad Alexis Sanchez potrebbe partire anche Dzeko verso Torino. Inzaghi vuole confermare Correa''. La Juventus potrebbe acquistare come vice Vlahovic il classe 1986 dell'Inter, soprattutto se dovesse rescindere il contratto con la società milanese.

Dzeko è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per il settore avanzato. Piace molto anche Alvaro Morata, che potrebbe ritornare anche perché l'Atletico Madrid sarebbe pronto a cederlo anche in prestito con riscatto in diverse stagioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando anche per rinforzare il centrocampo anche se molto dipenderà dalle cessioni. A tal riguardo, oltre al possibile arrivo di Nicolò Zaniolo, se dovesse rescindere il contratto Aaron Ramsey, la società bianconera potrebbe acquistare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. A tal riguardo piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Per quanto riguarda la difesa piacciono anche Gabriel dell'Arsenal e Pau Torres del Villarreal. Il loro arrivo potrebbe dipendere però dalla partenza di de Ligt considerando che anche Chiellini ha lasciato la Juventus per fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano.