La Juventus dalla stagione 2022-2023 non avrà uno dei giocatori più rappresentativi delle ultime stagioni, ovvero Giorgio Chiellini, che ha rescisso il contratto in scadenza a giugno 2024 per fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano. Altro nome vicino alla cessione è quello di Matthijs de Ligt, infatti arrivano conferme importanti in merito ad una sua possibile partenza, che potrebbe concretizzarsi in questi giorni. Si era parlato di un interesse del Chelsea ma attualmente è il Bayern Monaco la società più vicina al suo acquisto.

A tal riguardo i tedeschi potrebbe avvicinarsi ai 100 milioni di euro richiesti dalla Juventus per il cartellino del difensore inserendo una contropartita tecnica gradita alla Juventus. Si è parlato di Gnabry ma l'ingaggio importante del tedesco non agevola un suo trasferimento a Torino. Oltre a Chiellini e a de Ligt potrebbe partire anche un altro difensore bianconero. Le ultime notizie di mercato confermano che Daniele Rugani sarebbe nel mirino del Bologna. Il classe 1994 era stato seguito dalla società emiliana già a gennaio. Alla fine però è rimasto alla Juventus ma con l'arrivo di Gatti e i possibili due acquisti in difesa potrebbe diventare il quarto centrale in bianconero, quindi un suo trasferimento sembra probabile.

Rugani potrebbe lasciare la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dopo Chiellini e de Ligt (vicino al trasferimento al Bayern Monaco) anche Rugani potrebbe lasciare la Juventus. Ci sarebbe il Bologna interessato al giocatore, la società emiliana cerca un difensore d'esperienza che possa integrarsi nella difesa a tre.

La sua valutazione è di circa 7 milioni di euro ma non è da scartare la possibilità che venga utilizzato come contropartita tecnica per l'acquisto di Marko Arnautovic. Il giocatore del Bologna piace ad Allegri come vice Vlahovic ma la società emiliana lo valuta circa 15 milioni di euro. In tal caso la Juventus aggiungerebbe una somma cash considerando la differente valutazione di mercato dei due cartellini.

Rugani potrebbe lasciare Torino anche perché la Juventus ha acquistato Gatti, che dovrebbe essere il quarto centrale della rosa bianconera. Dovrebbero arrivare almeno due difensori centrali ad aggiungersi a Bonucci ed appunto a Gatti, inoltre Allegri potrebbe schierare da centrale anche Danilo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare almeno un altro acquisto a centrocampo oltre a Pogba. Potrebbe arrivare Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda il vice Vlahovic si valuta anche il ritorno di Alvaro Morata in prestito con riscatto in diverse stagione.