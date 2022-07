In queste settimane, si è parlato di un possibile addio di Matthijs De Ligt dalla Juventus. Al momento, però, i bianconeri non avrebero ancora ricevuto un'offerta ufficiale. Dunque, per il momento, non ci sarebbe nulla di concreto. La Juventus, dal canto suo, sarebbe anche disposta a cedere De Ligt ma solo di fronte ad un'offerta da 100 milioni. Inoltre, stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, la società bianconera avrebbe avvertito l'olandese che senza un suo sostituto non potrà partire. Dunque, senza un degno sostituto Matthijs De Ligt potrà partire.

Koulibaly in cima alla lista

La Juventus, in queste settimane, sarebbe alla ricerca di un sostituto di Matthijs De Ligt che potrebbe partire. I bianconeri avrebbero messo nel mirino Kalidou Koulibaly. Ma arrivare al giocatore del Napoli non sembra essere così facile. Infatti, il senegalese non sarebbe del tutto convinto di indossare un'altra maglia di una squadra italiana. Inoltre, non sarebbe nemmeno facilissimo aprire una trattativa con il Napoli che è una rivale storica della Juventus. In ogni caso il club bianconero sembra intenzionato, in caso di partenza di De Ligt, ad acquistare due centrali di difesa. Infatti, la Juventus ha perso Giorgio Chiellini e ci vuole un sostituto anche dell'ex capitano.

Per questo motivo i nomi, oltre a quello di Koulibaly, sul taccuino bianconero sono quelli di Bremer, Gabriel e Kimpembe. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e se davvero il Bayern Monaco presenterà un'offerta ufficiale alla Juventus per De Ligt. In caso di cessione dell'olandese, i bianconeri puntano ad incassare una cifra molto importante da reinvestire sul mercato.

Pogba day

In attesa di capire come evolverà la situazione De Ligt, la Juventus continua ad accogliere nuovi acquisti. In particolare i bianconeri hanno abbracciato Angel Di Maria e Paul Pogba. El Fideo è ufficialmente un giocatore della Juventus mentre l'ufficialità del francese arriverà dopo le visite mediche sostenute quest'oggi 9 luglio.

Pogba stamani si è presentato verso le 9:50 e ad accoglierlo c'erano mille tifosi. L'accoglienza per il polpo è stata incredibile e il suo ritorno ha riportato un grande entusiasmo. Adesso si aspetta l'ufficialità e poi si capirà anche che numero di maglia prenderà Pogba. La sensazione è che il francese possa prendere il numero 10. Dopodiché Paul Pogba sarà a disposizione di Massimiliano Allegri e domani 10 luglio ci sarà il raduno ufficiale e il polpo conoscerà i compagni di squadra. Pogba, però, ha già avuto modo di vedere Angel Di Maria e i due ieri sera 8 luglio hanno cenato insieme e con loro c'erano anche le rispettive mogli.