Inter e Juventus e sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Zagadou che si è appena svincolato dal Borussia Dortmund, mentre i bianconeri sarebbero su Torreira dell'Arsenal e Tagliafico dell'Ajax.

L'Inter pensa a Zagadou, Sanchez boccia il Siviglia

La società nerazzurra potrebbe puntare sul difensore ex Borussia Dortmund per riempire la casella lasciata scoperta dall'addio di Andrea Ranocchia. L'agente del ragazzo francese è stato avvistato negli uffici milanesi e potrebbe intavolare una trattativa low-cost per il difensore che sarebbe molto congeniale ai dettami tattici del tecnico, Simone Inzaghi.

L'Inter, inoltre, dovrebbe cedere Alexis Sanchez per cercare di portare alla Pinetina Paulo Dybala. Il cileno, però, non sarebbe molto disposto a lasciare Milano, infatti, avrebbe rifiutato un'offerta proveniente dal Siviglia. Il club andaluso avrebbe messo sul piatto un contratto da circa 4,5 milioni all'anno per due stagioni per l'attaccante e circa 3 milioni di euro per la società presieduta dagli Zhang. L'ex Udinese avrebbe fatto capire di essere disposto a lasciare i nerazzurri solo per una chiamata del Barcellona.

I bianconeri pensano a Torreira dell'Arsenal

La Juventus avrebbe intenzione di potenziare il centrocampo ed avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Lucas Torreira. Il ragazzo non è stato riscattato dalla Fiorentina ed il suo cartellino appartiene all'Arsenal che non lo riterrebbe centrale per il proprio progetto tecnico.

L'ex Sampdoria sarebbe dunque in uscita ed avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro. Massimiliano Allegri lo stima molto e potrebbe dare il suo consenso ad una trattativa che potrebbe spianarsi nelle prossime settimane. I Gunners, da tempo, sarebbero sulle tracce di Arthur.

Tagliafico per la corsia sinistra della Juventus

Il club presieduto dagli Agnelli vorrebbe rinforzare anche la corsia mancina visto che Alex Sandro non sarebbe più centrale nel progetto di Massimiliano Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe nel mirino Tagliafico dell'Ajax che piacerebbe al Barcellona. L'argentino sarebbe un colpo fattibile e soprattutto low cost perché ha il contratto in scadenza nel 2023.

La valutazione del ragazzo sarebbe di circa 4 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero offrire per ringiovanire la corsia sinistra. In questo caso, Alex Sandro potrebbe ascoltare le proposte che arriverebbero dalla Spagna e dall'Inghilterra. La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro.