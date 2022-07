La Juventus, in queste ore, si sta ritrovando alla Continassa per iniziare a preparare la nuova stagione. Da oggi, 4 luglio, al JTC ci saranno solo i giocatori che hanno avuto degli infortuni nel finale dello scorso campionato. Perciò, si rivedranno Danilo, Denis Zakaria, Arthur e Mattia De Sciglio. Mentre tutti gli altri sono attesi alla Continassa domenica 10 luglio. Tra i giocatori che non stavano bene a fine campionato c'era anche Dusan Vlahovic. Il numero 9 juventino, però, ha iniziato più tardi le sue vacanze proprio per curarsi al meglio.

Dunque, Vlahovic non sarà alla Continassa e avrà qualche giorno in più di riposo. Il bomber della Juventus sarà a Belgrado per continuare le cure e per risolvere i problemi di pubalgia che lo hanno afflitto ultimamente.

La Juventus aspetta i nuovi acquisti

Da domenica 10 luglio, la Juventus inizierà a fare sul serio e Massimiliano Allegri farà sudare i suoi ragazzi in vista della nuova stagione. Nei prossimi giorni, a Torino, sono attesi anche i nuovi acquisti e in particolare si attendono Paul Pogba e Angel Di Maria. Entrambi arriveranno in Italia nei prossimi giorni per fare le visite mediche, firmare i contratti e poi, da lunedì 11 luglio, saranno in campo alla Continassa.

I tifosi della Juventus non vedono l'ora di applaudire i due nuovi acquisti, ma non ci sarà molto da attendere visto che è partito il countdown per lo sbarco a Torino di Angel Di Maria e Paul Pogba.

Chiesa già alla Continassa

Tra i giocatori che oggi 4 luglio saranno alla Continassa ci sarà Federico Chiesa. Il nuovo numero 7 della Juventus ha avuto ben pochi giorni di relax, visto che sta lavorando per recuperare dal problema al ginocchio.

Chiesa è stato solamente qualche settimana in vacanza con la fidanzata e adesso è pronto a tornare al JTC. Nelle prossime settimane tornerà progressivamente ad allenarsi con i compagni, anche se inizialmente lavorerà a parte. Il rientro di Federico Chiesa è previsto per settembre quindi, verosimilmente, guarderà le prime quattro giornate della Serie A dalla tribuna.

Chiesa salterà le sfide contro Sassuolo, Sampdoria, Roma e Spezia. Poi si dovrà capire se tornerà a disposizione proprio per la gara dei primi di settembre contro la Fiorentina. Questo match sarà in programma il 3 settembre alle ore 18:30. In ogni caso, bisognerà capire come procederà il recupero del giocatore e poi toccherà a Massimiliano Allegri decidere quando reinserirlo in rosa. In ogni caso, la Juventus non correrà rischi e l'attaccante bianconero tornerà a disposizione solo quando sarà al 100%.