La Juventus sta effettuando la preparazione fisica in queste settimane negli Stati Uniti, essendo impegnate in amichevoli molte interessanti. La notizia recente dell'infortunio di Pogba al menisco non è stata ben gradita dai tifosi bianconeri, gran parte dei quali ha sottolineato come il francese arrivi da stagioni condizionate da problemi muscolari e non solo. Il centrocampista potrebbe rientrare a settembre, anche se l'abbondanza nel settore dà garanzie importanti ad Allegri. L'infortunio non dovrebbe cambiare il futuro professionale di Arthur Melo e Aaron Ramsey, che potrebbero lasciare Torino a breve.

Il brasiliano potrebbe trasferirsi all'Arsenal ma piace anche al Valencia e al Barcellona. Per quanto riguarda il gallese si valuta la rescissione consensuale, con indennizzo a suo favore di circa 3 milioni di euro. Potrebbe partire anche uno fra Alex Sandro e Luca Pellegrini, difficile il brasiliano per l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. L'italiano piace a diverse società inglesi e la Juventus potrebbe venderlo per circa 12 milioni di euro. In tal caso arriverebbe un altro terzino sinistro. Si è parlato di un interesse per Emerson Palmieri ma le ultime notizie di mercato parlano anche di un possibile ingaggio da parte della Juventus di Marcelo. Un investimento che ricorderebbe quello che ha portato Dani Alves a Torino nella stagione 2016-2017.

Il giocatore Marcelo potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Marcelo. Il brasiliano piace molto alla società bianconera e potrebbe rappresentare un investimento interessante anche perché in scadenza di contratto. Il brasiliano garantirebbe esperienza e qualità dopo stagioni in cui ha vinto tutto al Real Madrid.

A 34 anni potrebbe rappresentare un acquisto interessante, anche perché è un giocatore integro che potrà dare un contributo importante nella squadra bianconera. Nella scorsa stagione non ha raccolto molto minutaggio. Carlo Ancelotti gli ha preferito Ferland Mendy. Si era parlato di un suo possibile trasferimento alla Lazio ma l'ingaggio importante di Marcelo non ha agevolato l'ingaggio.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato, attualmente quello che ha più l'esigenza di acquisti. Potrebbe arrivare un trequartista o un giocatore in grado di giocare sulla fascia offensiva e un vice Vlahovic. I preferiti sono Niccolò Zaniolo della Roma e Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Il primo sarebbe un investimento per il presente e per il futuro, il secondo un giocatore affidabile che può essere schierato non solo come punta centrale ma anche di fascia, come dimostrato nella seconda parte della scorsa stagione.