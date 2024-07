Con le imminenti partenze di Matias Soulé alla Roma e Dean Huijsen al Bournemouth, il numero di trattative in uscita da parte della Juventus che coinvolgono giocatori della Next Gen bianconera sale a sei. Questi trasferimenti stanno contribuendo in modo significativo al portafoglio della società bianconera, permettendo al Football Director, Cristiano Giuntoli, di lavorare con maggiore disponibilità economica sul mercato estivo. Il totale complessivo delle cessioni raggiunge gli 87,5 milioni di euro, considerando anche i bonus che potrebbero arrivare grazie alla cessione dei cartellini di alcuni giocatori.

Le cessioni della Juventus dei giocatori cresciuti nella Next Gen

Soulé, destinato alla Roma, porterà nelle casse della Juventus circa 30 milioni di euro. Huijsen, vicino a trasferirsi al Bournemouth, contribuirà con ulteriori 18 milioni di euro. A questi si aggiungono le cessioni di Enzo Barrenechea e Samuel Iling Junior, passati all'Aston Villa per un totale di 28 milioni di euro, quella di Koni De Winter, riscattato dal Genoa per 10 milioni di euro, e Felix Correia, ceduto al Gil Vicente per 1,5 milioni di euro.

Queste entrate garantite dalla seconda squadra garantiscono alla società bianconera di finanziare i propri obiettivi di mercato, come l'acquisto di Jean-Clair Todibo dal Nizza, che rappresenta una priorità per rafforzare la difesa.

Grazie a queste risorse, la Juventus può ora pianificare investimenti strategici per migliorare la squadra.

Le 'eccezioni' arrivate dalla Next Gen e che fanno parte attualmente della prima squadra

La Juventus sta utilizzando i giovani cresciuti nella Next Gen non solo per monetizzare e per aiutare gli investimenti sul mercato ma anche per far crescere in casa i talenti che possono diventare utili per la prima squadra.

Rispetto ai prima menzionati, alcuni giovani oramai sono parte integrante della prima squadra. È il caso soprattutto di Nicolò Fagioli e Kenan Yildiz, oramai da considerare dei possibili titolari della squadra bianconera. A questi bisogna aggiungere Fabio Miretti, che ha recentemente prolungato il contratto con la società bianconera fino a giugno 2028 e che potrebbe rimanere in rosa come alternativa nonostante l'interesse di diverse società di Serie A.

Potrebbe invece lasciare Torino un altro giocatore cresciuto nel settore giovanile bianconero come Hans Nicolussi Caviglia, nonostante Thiago Motta ne stia apprezzando le caratteristiche tecniche in questo inizio di ritiro estivo della rosa bianconera. Saranno valutati da vicino il terzino Savona, riferimento della Next Gen la scorsa stagione, e Comenencia, giovane olandese arrivato nella seconda squadra bianconera dal Psv Eindhoven la scorsa stagione.