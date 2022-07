La Juventus è al lavoro in queste settimane per alleggerire la rosa ma anche per migliorarla. Mancano infatti rinforzi in diversi settori, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Allegri vorrebbe un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, piace Leandro Paredes del Paris Saint Germaim, ma anche due giocatori per il settore avanzato. Si lavora ad un supporto di Vlahovic, che possa giocare trequartista centrale ma anche come punta di fascia. Serve anche un vice Vlahovic, soprattutto per la prima parte di stagione con la Juventus che dovrà disputare 21 match ,15 di campionato e 6 di Champions League.

A tal riguardo il preferito sarebbe Alvaro Morata. Lo spagnolo è una riserva dei titolari all'Atletico Madrid e accetterebbe un eventuale ritorno alla Juventus. Il problema è rappresentato dalla valutazione di mercato stabilita dalla società spagnola, che continua a volere circa 30 milioni di euro e potrebbe confermarlo come alternativa ai titolari. La Juventus però potrebbe lavorare gradualmente al suo acquisto, magari cercando di acquistarlo negli ultimi giorni di mercato. L'offerta della società bianconera potrebbe essere di circa 20 milioni di euro, l'ideale sarebbe in prestito con riscatto in diverse stagioni.

Possibile offerta da 20 milioni di euro da parte della Juventus per Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta ad offrire circa 20 milioni di euro per il cartellino di Alvaro Morata.

Lo spagnolo gradirebbe un eventuale trasferimento a Torino, anche perché avrebbe la fiducia di società e tecnico. Sarebbe proprio Allegri a volere il giocatore in quanto può giocare non solo come vice Vlahovic ma anche come punta di fascia come dimostrato nella seconda parte della scorsa stagione. La Juventus potrebbe definire la trattativa di mercato negli ultimi giorni di mercato anche perché attualmente la società spagnola vorrebbe almeno 30 milioni di euro per lo spagnolo.

La Juventus spera di poter definire l'a trattativa di mercato a prezzo minore, magari con un pagamento fra prestito e riscatto in diverse stagioni.

Il mercato della Juventus

L'eventuale ritorno di Morata alla Juventus sarebbe la terza esperienza professionale dello spagnolo a Torino. Il giocatore è arrivato nella società bianconera nel 2014 giocando due stagioni e contribuendo ai successi dei bianconeri, in particolar modo al raggiungimento della finale di Champions League nel 2015, persa contro il Barcellona.

Lo spagnolo è ritornato a Torino nell'estate 2020 in prestito dall'Atletico Madrid con riscatto nell'estate 2021 e con la possibilità di prolungare il prestito di un'altra stagione con acquisto nell'estate 2022. Riscatto che non si è concretizzato perché la Juventus, dopo aver pagato 20 milioni di euro per il prestito per due stagioni, avrebbe dovuto aggiungere ulteriori 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore.