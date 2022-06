La dirigenza bianconera continua il suo lavoro sul mercato per rinforzare la rosa della Juventus, con particolare attenzione alla ricerca di un rinforzo in attacco. Nicolò Zaniolo resta un nome caldo per il ruolo di attaccante esterno. Gli altri profili attenzionati sono Domenico Berardi del Sassuolo e Kostic. Allo stesso tempo, la Juventus è al lavoro anche per scongiurare la partenza di Morata, ma dopo l'ultimo incontro, tira aria di pessimismo.

Zaniolo piace ancora alla Juventus

Nicolò Zaniolo continua a essere nel mirino della Juventus. L'attaccante classe 1999 ha ancora due anni di contratto con i giallorossi della Roma, ma tuttavia continua ancora ad essere nei pensieri di Massimiliano Allegri che apprezzerebbe molto il fantasista italiano per rinforzare la sua Juventus.

Viste le difficoltà che i bianconeri stanno riscontrando per Angel Di Maria, la Juventus potrebbe decidere di cambiare rotta e virare su Zaniolo, in scadenza nel 2024 con la Roma. La dirigenza bianconera, in questo momento, è concentrata sul ritorno di Paul Pogba, che potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, per poi tuffarsi sulla caccia all'attaccante esterno. Se la trattativa per Di Maria dovesse saltare definitivamente, la Juventus potrebbe decidere di affondare il colpo per Zaniolo.

Si complica la permanenza di Morata

La Juventus sta provando in tutti i modi a trattenere Alvaro Morata. La volontà di Alvaro è risaputa da tutti: vorrebbe rimanere alla Juventus, dove gode della stima del tecnico Massimiliano Allegri e dove sa di avere un minutaggio assicurato.

La stima è reciproca, e anche la Juventus vuole Morata, ma alle sue condizioni, senza spendere una cifra folle. I bianconeri hanno infatti deciso da tempo di non pagare i 35 milioni di euro del riscatto richiesti dai "Colchoneros". L'idea è quella di un nuovo prestito a circa 10 milioni, con opzione di riscatto ad altri 10 milioni.

Questa ipotesi però è percorribile solo ad una condizione, che Morata prolunghi il suo contratto in scadenza nel 2023 con l'Atletico. Una soluzione che metterebbe d'accordo tutte le parti in causa. Tuttavia, l'ultimo incontro andato in scena ieri tra l'Atletico Madrid, proprietario del cartellino dello spagnolo e la Juventus, ha fatto registrare una fumata nera.

Morata quindi si allontana sempre più da Torino, anche se non è ancora detta l'ultima parola. In attacco è in uscita anche Moise Kean, questo costringe i bianconeri a cercare sul mercato almeno un altro centravanti per fare coppia a rotazione con Vlahovic ed eventualmente anche con Alvaro Morata nel momento in cui si arrivasse ad un accordo con l'Atletico Madrid.