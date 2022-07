La Juventus è al lavoro in queste settimane per preparare al meglio la stagione. C'è l'esigenza non solo di rinforzare La rosa ma anche di alleggerirla. La rescissione consensuale di Ramsey garantisce un risparmio importante sul monte ingaggi per la società bianconera, con il gallese che riceverà un indennizzo di 3,5 milioni di euro, di certo molto meno di quello che avrebbe dovuto pagare la Juventus per l'ingaggio del gallese fino a giugno. Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Arthur Melo, il brasiliano piace all'Arsenal ma si parla anche di un suo possibile trasferimento in prestito al Barcellona o al Valencia.

La Juventus preferirebbe la cessione a titolo definitivo ma la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, somma che in questo momento difficilmente le società interessate spenderebbero per un giocatore che nelle ultime due stagioni non ha dato un grande contributo anche per gli infortuni. Oltre al brasiliano potrebbe aggiungersi anche Rovella, si parla di un prestito alla Salernitana per il classe 2001. C'è un lavoro importante da fare però per il settore avanzato, se consideriamo che sono partiti Dybala e Morata ed è arrivato il solo Di Maria. La Juventus potrebbe acquistare un vice Vlahovic, un giocatore che possa sostituirlo ma anche giocarci insieme in diversi match. A tal riguardo fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe anche Anthony Martial.

Il giocatore Martial potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come vice Vlahovic anche il giocatore del Manchester United Anthony Martial. A parlare del possibile trasferimento del francese alla Juventus è stato il giornalista sportivo Ekrem Konur. Il giocatore è reduce da stagioni deludenti nella società inglese, lo scorso mercato di gennaio si è trasferito in prestito al Siviglia senza però incidere come ci aspettava.

Con un contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe essere acquistato dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Il problema di fondo è rappresentato dall'ingaggio che attualmente guadagna il giocatore, ma se il Manchester United dovesse partecipare a gran parte del pagamento dello stipendio, non è da scartare la possibilità si trasferisca in prestito a Torino.

Martial guadagna attualmente 15 milioni di euro netti a stagione al Manchester United.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per il settore avanzato. Abbiamo parlato di Anthony Martial, piacciono anche Andrea Belotti e Alvaro Morata. L'italiano arriverebbe a parametro zero, lo spagnolo invece in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro.