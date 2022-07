Rinforzare il centrocampo. Sembra essere questa una delle esigenze principali della Juventus in questo Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalle cessioni che riuscirà a concretizzare, ma l'addio di Ramsey (rescissione consensuale del contratto) è sicuramente una notizia utile anche per il mercato in entrata. Al gallese potrebbero aggiungersi anche Arthur Melo, che piace ad Arsenal, Barcellona e Valencia, e Nicolò Rovella, che potrebbe trasferirsi in prestito in una società di Serie A.

A proposito di rinforzi, uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è Leandro Paredes L'argentino è considerato cedibile dal Paris Saint Germain avendo il contratto in scadenza a giugno 2023.

C'è il rischio per i francesi che possa andare in scadenza di contratto fra un anno. Per questo, il Paris Saint Germain preferirebbe una cessione già in questo calciomercato estivo. Secondo la stampa francese, Paredes potrebbe lasciare il Paris Saint Germain in prestito con riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. In tal caso, però, dovrà prima prolungare la sua intesa contrattuale per un'altra stagione. Come dicevamo l'arrivo di Paredes potrebbe dipendere dalle cessioni a centrocampo, considerando l'abbondanza della squadra bianconera.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Leandro Paredes.

Arrivano conferme dalla stampa francese che parla di una valutazione di mercato da parte del Paris Saint Germain di circa 20 milioni di euro. Una partenza che sembra essere una possibilità concreta, anche perché il giocatore è in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2023. La Juventus, comunque, dovrà prima alleggerire la rosa dedicandosi alle cessioni.

Dopo Aaron Ramsey, potrebbe partire Arthur Melo, che piace all'Arsenal. La società inglese potrebbe offrire un prestito con riscatto a circa 40 milioni di euro, che è la valutazione di mercato stabilita dalla società bianconera per il brasiliano. Anche Nicolò Rovella potrebbe lasciare la Juventus in prestito: piace alla Salernitana.

L'infortunio di Paul Pogba, invece, potrebbe agevolare la conferma di Adrien Rabiot, anche lui come Leandro Paredes in scadenza di contratto a giugno 2023.

Nazionale argentino e grande amico di Angel Di Maria, secondo gran parte degli addetti ai lavori Leandro Paredes sarebbe un importante upgrade per la Juventus, soprattutto per la qualità e l'esperienza che potrebbe garantire all'impostazione di gioco. Quello che è certo, è che l'argentino guadagna circa 7 milioni di euro a stagione, un ingaggio importante ma sostenibile per la società bianconera.