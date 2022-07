La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. La cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco garantirà una somma importante da utilizzare per il mercato. Potrebbero arrivare almeno due difensori centrali ed un rinforzo per il settore avanzato. Il trasferimento di Dybala alla Roma potrebbe agevolare anche il trasferimento di Niccolò Zaniolo, utile anche perché Allegri non avrà fra i disponibili Federico Chiesa prima di settembre - ottobre. Serve però anche un vice Vlahovic, un investimento che potrebbe arrivare negli ultimi giorni di mercato anche perché potrebbe esserci della possibilità vantaggiose sul mercato.

Si è parlato di un interesse per Marko Arnautovic o di un adattamento di Moise Kean.

L'italiano dovrebbe rimanere a Torino ma potrebbe essere schierato sopratutto sulla fascia e non come punta centrale. Di conseguenza un'altra punta potrebbe arrivare. A tal riguardo il preferito di Allegri sarebbe Alvaro Morata, già alla Juventus per ben due volte, dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. Lo spagnolo potrebbe ritornare alla società bianconera in prestito con riscatto in diverse stagioni. Molto dipenderà dalla valutazione di mercato che stabilità l'Atletico Madrid, che potrebbe accettare circa 20 milioni di euro per il suo cartellino.

La Juventus potrebbe acquistare Alvaro Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare come vice Vlahovic Alvaro Morata.

Sarebbe un ritorno per lo spagnolo, che ha già giocato per ben due volte nella sua carriera professionale nella società bianconera. La Juventus potrebbe presentare un'offerta negli ultimi giorni di mercato, magari in prestito con riscatto in diverse stagioni. La società bianconera potrebbe aspettare gli ultimi giorni di mercato per cercare di acquistarlo ad un prezzo minore rispetto ai 30 milioni di euro che voleva l'Atletico Madrid fino a qualche settimana fa.

La Juventus vorrebbe spendere circa 15-20 milioni di euro magari con una pagamento in diverse stagioni. Allegri gradirebbe lo spagnolo perché può giocare vice Vlahovic ma anche a supporto del titolare bianconero. Lo spagnolo non ha mai nascosto il fatto di sentire la Juventus come la sua seconda casa, a Torino sono cresciuti i suoi figli.

La volontà di ritornare in Italia sarebbe anche familiare. La Juventus lo preferirebbe ad Arnautovic perché più giovane del giocatore del Bologna e perché conosce la Juventus e il gioco di Allegri.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di due difensori centrali dopo la partenza di de Ligt. Piacciono Gabriel dell'Arsenal, Bremer del Torino oltre a Badiashile del Monaco. Di questi i primi due potrebbero arrivare entrambi per rinforzare il settore difensivo bianconero.