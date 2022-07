Sembra essere entrato nel vivo il mercato del Milan, con i tifosi rossoneri che sono in attesa di avere notizie sui rinforzi che arriveranno in questa sessione estiva per puntare ad obiettivi importanti da raggiungere nella prossima stagione.

La dirigenza rossonera sta cercando almeno due rinforzi importanti in fase offensiva, ma anche un giocatore da affiancare a Tonali nel centrocampo milanista. Come riportato negli ultimi giorni, Maldini e Massara stanno monitorando la situazione di Dybala, con l’aggiunta, nelle ultime ore, della pista che porta a Ziyech.

Nel mirino del Diavolo anche un belga ed un olandese.

Possibile doppio colpo in arrivo

L’acquisto a parametro zero di un giocatore come Dybala potrebbe accendere prepotentemente l’entusiasmo del mondo rossonero e darebbe la possibilità alla dirigenza rossonera di investire i soldi del mercato per altri obiettivi preziosi. L’attaccante argentino e il suo agente sono in continuo contatto con il Milan e nelle prossime ore potrebbe arrivare un’offerta importante che Dybala avrebbe intenzione di accettare, legandosi al Milan per il prossimo futuro. Se dovesse arrivare un colpo del genere a parametro zero, la dirigenza rossonera continuerebbe immediatamente la ricerca di nuovi rinforzi importanti, tra i quali è spuntato il nome di Ziyech.

L’attaccante marocchino classe ’93 potrebbe arrivare dal Chelsea con la formula del prestito a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato ad una cifra intorno ai 25 milioni: una formula che potrebbe far comodo alle casse del Milan, destinate a non essere particolarmente gravate in questa sessione di mercato.

Giovane promessa o usato sicuro, la scelta del Milan

Se dovesse davvero concretizzarsi il doppio colpo Dybala-Ziyech si potrebbe chiudere la strada che porterebbe all’acquisto dell’attaccante belga Charles De Ketelaere: il giovanissimo fantasista di proprietà del Bruges interessa da molto tempo alla dirigenza rossonera, ma ha un valore di mercato intorno ai 30 milioni di euro e una concorrenza di altri club non indifferente.

Se dovessero sfuggire gli acquisti di Dybala e Ziyech, però, il club rossonero si fionderebbe con forza sul fantasista belga e proverebbe a portarlo a Milanello per la cifra richiesta dal Bruges. Nella lista degli obiettivi rossoneri, inoltre, è stato inserito un centrocampista di esperienza internazionale, che potrebbe portare un ulteriore salto di livello al centrocampo rossonero. La dirigenza rossonera, infatti, pare sia sulle tracce del centrocampista del PSG Georginio Wijnaldum, che potrebbe approdare a Milano per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. La dirigenza rossonera sarà impegnata a fare scelte importanti nelle prossime settimane, in modo da mettere a disposizione di Pioli la miglior squadra possibile per disputare la stagione 22/23.