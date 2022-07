Juventus e Milan studiano i colpi per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime notizie, i bianconeri avrebbero intenzione di sondare il terreno per Roberto Firmino e Ter Stegen, mentre il Bayern Monaco sarebbe interessato a De Ligt per puntellare la difesa. I rossoneri, invece, avrebbero in mente di accelerare con il Chelsea per assicurarsi le prestazioni di Hakim Ziyech

La Juventus sarebbe interessata a Ter Stegen del Barcellona

La società presieduta dagli Agnelli starebbe monitorando Ter Stegen del Barcellona che ha il contratto in scadenza nel 2023.

Il tedesco potrebbe non rinnovare il suo contratto, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Bayern Monaco, che lo vorrebbe come erede di Neuer. I bianconeri sarebbero alla ricerca per la prossima stagione di un estremo difensore qualora Szczesny dovesse decidere di cambiare aria. I contatti con il Barcellona potrebbero essere previsti per la sessione di mercato invernale.

Possibile scambio con il Bayern Monaco

La Juventus potrebbe poi entrare in contatto con il Bayern Monaco nelle prossime settimane per un difensore. Il club bavarese avrebbe messo nel mirino le prestazioni di De Ligt, che interesserebbe a Paris Saint Germain e Chelsea. La sua valutazione sarebbe di circa 80 milioni di euro ma i tedeschi offrirebbero il cartellino di Gnabry o Sanè più un conguaglio pari a circa 50 milioni di euro.

La proposta non convincerebbe i dirigenti torinesi, che avrebbero intenzione di incassare l'intera cifra per il cartellino dell'ex Ajax in modo da autofinanziare il mercato in entrata. I bianconeri starebbero infatti chiudendo per Angel Di Maria.

Il Milan vorrebbe accelerare per Hakim Ziyech

Il Milan avrebbe intenzione di accelerare i contatti con il Chelsea per ingaggiare Hakim Ziyech.

L'ex Ajax non sarebbe centrale nel progetto di Thomas Tuchel e dovrebbe lasciare Londra in questa finestra di mercato. I dirigenti rossoneri sarebbero disposti a proporre un prestito con diritto di riscatto per garantire al ragazzo di approdare a Milanello. Le cifre finali dovrebbero aggirarsi su circa 25 milioni di euro e il giocatore avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento.

Sarebbe un profilo molto congeniale per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli che riuscirebbe ad inserirlo come esterno di destra al posto di Alexis Jesse Saelemaekers o addirittura come trequartista, ruolo in cui Brahim Diaz non ha soddisfatto le aspettative. Qualora il Milan dovesse stringere i tempi per Ziyech, potrebbe non essere riscattato il cartellino di Junior Messias del Crotone che pretenderebbe circa 5 milioni di euro per la cessione definitiva del ragazzo.