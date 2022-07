La Juventus si appresta a iniziare la sua prima stagione completa con a disposizione il centravanti Dusan Vlahovic, arrivato a gennaio dalla Fiorentina e che nella seconda parte della passata stagione ha dato un contributo importante nel raggiungimento del quarto posto necessario a ottenere la qualificazione alla Champions League.

I bianconeri in questo momento si trovano negli Stati Uniti per disputare diverse partite amichevoli. Le prime due sono state contro Chivas e Barcellona, la prima è vinta, mentre nella seconda è arrivato un pareggio. Non ha giocato Dusan Vlahovic, che potrebbe invece essere schierato da Allegri contro il Real Madrid nell'amichevole prevista per domenica 31 luglio alle ore 4 italiane.

Proprio il giocatore bianconero è stato recentemente intervistato e ha parlato di quello che vuole dare ai bianconeri e dei suoi obiettivi, individuali e di squadra. In particolare ha sottolineato di avere il desiderio di entrare nella storia della Juventus, in una società in cui hanno giocato tanti campioni importanti. Vlahovic ha anche ribadito che prima degli obiettivi individuali conta la vittoria.

Dusan Vlahovic spiega di voler vincere con la Juventus

"Ho letto che negli ultimi anni il capocannoniere non ha mai vinto lo scudetto, però c’è sempre una prima volta, no?", sono queste le dichiarazioni di Dusan Vlahovic in una recente intervista.

Successivamente il centravanti serbo ha ribadito qual è uno dei suoi principali sogni da calciatore della Juventus: 'Sono cresciuto con l'obiettivo di diventare un vincente e farò di tutto per entrare nella storia della Juve, visti i giocatori che sono stati qui'.

Il mercato della Juventus nel reparto offensivo

Nelle prossime settimane la Juventus potrebbe acquistare un vice-Vlahovic, considerando che nei primi tre mesi di stagione la squadra bianconera dovrà disputare 21 match, 15 di campionato e 6 di Champions League.

In particolare piacerebbero Andrea Belotti, attualmente senza squadra dopo non aver prolungato il contratto con il Torino, e Alvaro Morata, che potrebbe arrivare in prestito con riscatto a 20 milioni di euro.

Lo spagnolo sarebbe considerato il rinforzo ideale da Allegri, perché può giocare come vice-Vlahovic ma anche come punta di fascia, come dimostrato anche la scorsa stagione.

Gli altri nomi che circolano da tempo sono quelli di Marko Arnautovic del Bologna e Luis Muriel dell'Udinese.