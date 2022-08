Lautaro Martinez ha messo sin da subito le cose in chiaro in questa sessione estiva di Calciomercato, sia direttamente, sia passando attraverso le parole del suo agente, sottolineando la propria volontà di restare all'Inter. L'obiettivo è quello di regalare ai nerazzurri lo scudetto svanito per un soffio nell'ultima annata, che varrebbe la seconda stella. Non mancano le società che, però, hanno mostrato interesse nei suoi confronti, soprattutto in Spagna. Un club che non si è mai nascosto è l'Atletico Madrid, che è stato vicino al "Toro" già prima del suo trasferimento a Milano.

Diego Pablo Simeone è un suo grande estimatore e starebbe pianificando come portarlo in Spagna, se non in questa estate, la prossima.

Il Torino è sempre alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Gleison Bremer, ceduto alla Juventus, non è stato ancora sostituito e Ivan Juric continua a chiedere un innesto di livello per il reparto. Il grande sogno risponde al nome di Marash Kumbulla, che alla Roma rischia di trovare poco spazio anche in questa stagione.

Atletico Madrid su Lautaro Martinez

Negli scorsi anni il nome di Lautaro Martinez è stato spesso chiacchierato sul mercato, ma l'Inter non ha mai voluto saperne di lasciarlo andare. Tra le società che hanno mostrato grande interesse c'era l'Atletico Madrid, che aveva provato ad accaparrarsi le sue prestazioni già prima del suo approdo in nerazzurro.

L'attaccante argentino ormai è un pilastro della squadra di Simone Inzaghi e per questo motivo non sarà semplice convincere il club meneghino a privarsene.

Simeone, però. è pronto a fare un tentativo e portarlo nella Capitale spagnola. Difficile, se non impossibile, che ciò accada questa estate, visto che Simone Inzaghi ha dichiarato che il mercato in uscita è chiuso, mentre in entrata arriverà solamente il sostituto di Andrea Ranocchia.

Probabile, dunque, che un tentativo importante venga fatto l'anno prossimo, con i Colchoneros pronti a provare a intavolare uno scambio alla pari con Joao Felix, altrimenti in alternativa potrebbe essere messa sul piatto una cifra superiore ai 90 milioni di euro.

Torino su Kumbulla

Il Torino è alla ricerca sempre di un difensore di livello che possa prendere il posto di Gleison Bremer, ceduto alla Juventus per quasi 50 milioni di euro, bonus inclusi.

Il grande sogno della società di Urbano Cairo risponde al nome di Marash Kumbulla, che alla Roma è chiuso da Smalling e Mancini, e non è da escludere che possa arrivare anche qualcun altro in quella zona del campo. I giallorossi lo valutano sui 15 milioni di euro, cifra che i granata potrebbero garantire mettendo sul piatto 2-3 milioni per il prestito oneroso con obbligo di riscatto sui 10 milioni di euro più bonus.