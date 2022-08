Uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato in casa Inter, in queste ultime settimane, è sicuramente Cesare Casadei. Pur non avendo ancora giocato un minuto in gare ufficiali con la prima squadra e, dunque, ancora senza aver fatto l'esordio in Serie A, il giocatore piace a diversi club, in Italia e in Europa. Negli ultimi giorni, si è parlato molto del Chelsea, che sta facendo una campagna acquisti sontuosa ma i Blues non sono gli unici. Un'altra società che sarebbe pronta a fare un tentativo è la Juventus, alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo, anche in prospettiva futura, come dimostra l'arrivo di Rovella.

Anche il Napoli si sta muovendo per rinforzare il centrocampo, soprattutto qualora dovesse essere ceduto Fabian Ruiz, che piace molto al Paris Saint Germain. Gli azzurri avrebbero messo nel mirino Luis Alberto, in uscita dalla Lazio. Sullo spagnolo si è mosso con largo anticipo il Siviglia che, però, tarda a chiudere l'affare e per questo i partenopei starebbero provando ad inserirsi per portare il calciatore all'ombra del Vesuvio.

Juventus su Casadei

Cesare Casadei potrebbe essere il sacrificato da parte dell'Inter sul mercato per fare cassa, insieme a Andrea Pinamonti, e cercare di evitare la cessione di un big. L'anno scorso il giovane centrocampista è stato grande protagonista della vittoria dello scudetto della Primavera nerazzurra, mettendo a segno ben tredici reti e collezionando quattro assist in ventinove partite.

Numeri impressionanti che hanno attirato l'attenzione di club italiani ed esteri. Oltre al Chelsea, infatti, negli ultimi giorni si sarebbe fatto sotto la Juventus, che vorrebbe cogliere una grande occasione di mercato vista la necessità di cedere da parte del club meneghino. Nonostante ciò, comunque, l'Inter non è intenzionata a fare sconti come dimostra la prima offerta rifiutata degli inglesi, da 8 milioni di euro.

La società bianconera, dal canto suo, sarebbe pronta ad una proposta quasi provocatoria, mettendo sul piatto il cartellino di Daniele Rugani più un conguaglio da 5 milioni di euro, facendo leva sul fatto che i nerazzurri siano alla ricerca di un innesto in difesa. Difficile, però, pensare che l'Inter accetti visto che lo lascerà andare solo per 15 milioni più bonus o ad una cifra inferiore ma con l'inserimento del diritto di recompra.

Napoli su Luis Alberto

Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo. Nelle ultime ore, infatti, su Fabian Ruiz si è fatto sotto il Psg, pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro. La partenza dello spagnolo lascerà un buco importante da coprire e per questo motivo gli azzurri avrebbero fatto un sondaggio per Luis Alberto. Sul centrocampista si è mosso prima il Siviglia, ma ancora non è arrivata l'intesa con la Lazio. Proprio per questo stanno provando ad inserirsi i partenopei, che potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Andrea Petagna e un conguaglio da 10 milioni di euro.