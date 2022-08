Fine settimana senza particolari novità tra le fila del Crotone, con la squadra che dal 9 al 13 agosto sarà impegnata a Roma per un doppio test contro la Lazio Primavera (allenamento congiunto) e il Monterosi Tuscia (amichevole). In attesa di conoscere quella che sarà la composizione del Girone C di terza serie e le squadre che lo comporranno, il club calabrese continuerebbe la ricerca degli ultimi rinforzi da concedere al tecnico Franco Lerda. In attacco non sarebbe tramontata l'ipotesi Manuel Pucciarelli, corteggiato da diverse formazioni italiana ed estere.

Crotone, Pucciarelli per l'attacco

Uno dei tasselli tanto attesi dalla tifoseria del Crotone è l'attaccante dalla doppia cifra, la punta capace di sbloccare le gare e spezzare gli equilibri. I rossoblù non vogliono fallire la scelta, portando in Calabria - come annunciato dal Direttore Generale Raffaele Vrenna nei giorni scorsi - un calciatore capace di alternasi a Guido Gomez. Tra questi potrebbe rientrare Manuel Pucciarelli, attaccante che un passato ha vestito la maglia dell'Empoli, un calciatore importante in caso di arrivo in Serie C. A guardare a lui non sarebbe solo il Crotone ma anche formazioni come il Cittadella in Serie B, oltre a Cluj (Romania) e Qarabag (Azerbaigian).

Mogos-De Col, scambio bloccato

Che il Crotone sia interessato all'esterno Filippo De Col non è ormai un segreto. Il calciatore, in uscita dai biancorossi, potrebbe arrivare in Calabria attraverso uno scambio di terzini che porterebbe al Sudtirol l'esperto Vasile Mogos. L'opera, già imbastita, rimarrebbe però bloccata per la mancanza di accordo tra il romeno - che starebbe valutando anche altre destinazioni - e il Sudtirol.

Cessione bloccata anche per Ahmad Benali alla Ternana. Il centrocampista libico non rimarrà in Calabria ma starebbe valutando eventuali offerte ideali al benessere della propria famiglia. La volontà sarebbe comunque quella di valutare solamente offerte dalla Serie B.

Crotone, le altre operazioni

A cambiare formazione nelle ultime ore è stato l'attaccante Luca Gozzo, passato in prestito al Frosinone.

Il calciatore, frutto del settore Primavera degli squali, ha fatto il suo debutto tra i professionisti in Serie B lo scorso campionato vendendo aggregato alla Prima Squadra dal tecnico Francesco Modesto. A dover rimare a Crotone, salvo offerte irrinunciabili, dovrebbe essere il centrocampista Jacopo Petriccione sul quale il tecno Franco Lerda sembrerebbe puntare particolarmente nelle prime settimane di preparazione estiva. Futuro incerto, invece, per il portiere Gianluca Saro per il quale sarebbe vivo l'interessamento della Fidelis Andria.