Il Crotone è ripartito nelle ultime settimane con il nuovo tecnico Franco Lerda, intanto nei prossimi giorni potrebbe trovare una nuova collocazione anche l'ormai ex tecnico rossoblù, Francesco Modesto. Con l'addio al Sudtirol di mister Lamberto Zauri, i biancorossi altoatesini starebbero vagliando diverse piste, tra queste ci sarebbe anche il profilo di Modesto.

Modesto potrebbe trovare una nuova panchina

Anche se non fa parte dello staff rossoblù, il tecnico Francesco Modesto rimane ancora oggi a libro paga della società calabrese. Il Crotone è legato a lui un contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

Secondo alcune recenti indiscrezioni per lui ci sarebbe un interessamento da parte del Sudtirol, squadra neopromossa in cadetteria, che nelle ultime ore si è separata dal tecnico Lamberto Zauri. Un altro profilo accostato al club della provincia di Bolzano sarebbe quello di mister Pierpaolo Bisoli, svincolato dopo la conquista della salvezza in Serie B con il Cosenza.

Modesto e il Crotone, storia senza lieto fine

La storia del crotonese Francesco Modesto sulla panchina del club rossoblù non ha vissuto di un lieto fine. Il tecnico, arrivato come "erede" del gioco spettacolare di Ivan Juric e di Gian Piero Gasperini, non ha saputo lasciare la propria impronta sulla squadra. Tante sconfitte, solamente quattro vittorie nel torneo 2021-2022 e soprattutto una retrocessione che pesa come un macigno sulle spalle della società rossoblù.

Occorre ricordare che, da giocatore, Francesco Modesto era stato tra gli artefici della prima "storica" promozione in Serie A dei rossoblù nel 2016, in quella che fu la sua ultima stagione da calciatore, prima di intraprendere la carriera di allenatore.

Il Crotone inizia il ritiro a Roma

Per quello che concerne il calcio giocato e in particolare la preparazione estiva, il Crotone ha svolto nella mattinata di mercoledì 10 agosto la sua prima sgambata sul terreno di gioco del Mancini Park Hotel di Roma, struttura che ospita la seconda parte del ritiro estivo degli squali.

Sabato 13 agosto la squadra disputerà un’amichevole contro il Monterosi Tuscia, squadra laziale del girone C di Serie C. I rossoblù si fermeranno per il Ferragosto facendo rientro in città, dove proseguiranno la preparazione, in attesa di conoscere quelle che saranno le avversarie della stagione 2022-2023 che inizierà - salvo cambiamenti - il 4 settembre.