Puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così da essere competitivi su tutti i fronti. È questo l'obiettivo dell'Inter che lavora sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore e rendere sempre più competo l'organico.

Inter, opzione Kehrer per la retroguardia

Come ribadito dal tecnico nerazzurro in conferenza stampa, la dirigenza dell'Inter sta lavorando per completare il pacchetto di centrali. Oltre ad Akanji, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, i nerazzurri stanno valutando altre alternative.

Tra queste, ci sarebbe anche quella legata a Tilo Kehrer, centrale tedesco in forza al Paris Saint Germain. Visto il poco spazio nella precedente cessione con Pochettino ma anche con il neo tecnico Galtier, il classe 96 potrebbe decidere di lasciare Parigi per iniziare una nuova avventura europea e giocare con maggiore continuità.

L'Inter sta osservando con grande attenzione la situazione ma vorrebbe il centrale tedesco in prestito, mentre il club parigino vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Oltre Kehrer, i nerazzurri valutano altri profilo low-cost come Japhet Tanganga, centrale inglese che sarebbe in uscita dal Tottenham. Il difensore degli Spurs sarebbe nel mirino anche del Milan.

Altra candidatura da prendere in considerazione è quella di Francesco Acerbi che è ormai fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri.

Per una cifra contenuta, la Lazio potrebbe decidere di cedere il centrale italiano, nel mirino anche della Juventus.

Inter, Odroziola e Castagne per il dopo Dumfries

L'Inter spera di trattenere Denzel Dumrfies. L'esterno olandese resta nel mirino del Chelsea che, dopo Casadei, potrebbe decidere di affondare anche il colpo per il terzino, fondamentale nello scacchiere tattico di Inzaghi.

In attesa di comprendere il futuro dell'ex Psv, i nerazzurri valutano i possibili sostituti. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Alvaro Odriozola, esterno spagnolo che è stato messo alla porta dal Real Madrid. L'ex Fiorentina non rientra nei piani di Carlo Ancelotti e così sarebbe alla ricerca di un'altra squadra per giocare con maggiore continuità.

L'Inter guarda con attenzione al profilo dell'esterno spagnolo che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro.

Altro profilo da prendere in considerazione è quello di Timothy Castagne, che milita nel Leicester. Le Foxies chiedono una cifra attorno ai 30 milioni di euro per l'ex Atalanta. Infine, sullo sfondo resta la candidatura di Wilfried Singo che il Torino cederebbe solo di fronte ad un'offerta monstre attorno ai 30 milioni di euro.