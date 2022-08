Uno dei nomi più chiacchierati in questa sessione di Calciomercato è stato sicuramente quello di Milan Skriniar. L'Inter non ha mai chiuso del tutto le porte a una sua ipotetica cessione, anche alla luce dell'esigenza di fare cassa, ma ha sempre sottolineato che il difensore non sarebbe partito se non dinanzi a una proposta congrua. La società che ha mostrato maggiore interesse è il Paris Saint Germain, che fino ad ora non è riuscito a trovare un'intesa con il club meneghino. I francesi, però, sono pronti a fare un nuovo rilancio in extremis per non lasciare nulla di intentato.

La Juventus sta lavorando molto sul mercato in entrata. I bianconeri stanno rivoluzionando la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I bianconeri, vista l'incertezza su Federico Chiesa e l'infortunio di Angel Di Maria, potrebbero fare ancora qualcosa sul fronte offensivo. Per questo motivo sarebbe tornato di moda il nome di Nicolò Zaniolo, con tutte le difficoltà del caso dato che bisognerà convincere la Roma a privarsene a due settimane dalla fine del calciomercato.

Rilancio Psg

Il Psg continua a essere sulle tracce di Milan Skriniar. Nei giorni scorsi sembrava essersi raffreddata definitivamente la pista ma, in realtà, i parigini starebbero lavorando a un rilancio da presentare all'Inter.

L'ultima proposta fatta risale a più di un mese fa, nonostante i diversi rumors, e non superava i 50 milioni di euro più bonus. Offerta rispedita al mittente, con la società nerazzurra che non vuole concedere sconti per il centrale slovacco, che tanti tifosi ritengono essere capitan futuro.

La questione, dunque, non è archiviata definitivamente, nonostante Ausilio e Marotta abbiano incassato ben 35 milioni di euro negli ultimi giorni dalle cessioni di Andrea Pinamonti al Sassuolo e Cesare Casadei al Chelsea, che sarà ufficializzato nelle prossime ore.

Psg che potrebbe mettere sul piatto 60 milioni di euro più bonus. Da capire se il presidente Zhang rifiuterà o se tradirà la promessa fatta a Inzaghi di chiudere il mercato in uscita.

La Juventus torna su Zaniolo

Uno dei tormentoni di mercato che potrebbe tornare in auge nei prossimi giorni è quello di Nicolò Zaniolo in orbita Juventus, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Operazione tutt'altro che facile, visto che bisogna convincere la Roma a privarsene a due settimane dalla fine del calciomercato, cosa tutt'altro che scontata. La valutazione continua a essere tra i 50 e i 60 milioni di euro ma i bianconeri proveranno a inserire almeno una contropartita tecnica nell'affare. Il nome giusto può essere quello di Weston McKennie, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro, più un conguaglio economico.