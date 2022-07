L'infortunio di Paul Pogba ha cambiato i piani di mercato della Juventus. I bianconeri sono infatti alla ricerca di un profilo che possa puntellare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri e dare qualità al gioco.

Juve, idea Veretout

Sono tanti i nomi sondati dalla dirigenza juventina: tra questi, ci sarebbe anche quello di Jordan Veretout che è ormai fuori dal progetto della Roma. Lo scorso feeling con Josè Mourinho ha messo il francese ai margini del progetto e per questo dovrebbe lasciare la Capitale in questa sessione di mercato.

La Vecchia Signora sta monitorando con grande attenzione la situazione e stando alle ultime di mercato, avrebbe proposto un prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato attorno ai 15 milioni di euro. La Roma vorrebbe invece monetizzare subito la cessione dell'ex Saint Etienne per completare la trattativa con il Paris Saint Germain per Georginio Wijnaldum. Oltre all'accordo con i giallorossi, la Juve deve guardarsi dall'interesse di altre squadre come Milan e soprattutto Marsiglia che potrebbe mettere sul piatto la cifra richiesta dal club capitolino senza eventuali prestiti.

Veretout non è il solo nome seguito dalla Juventus. Resta in auge la candidatura di Leandro Paredes che resta uno degli obiettivi per la mediana.

Il Psg chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro per cedere il centrocampista argentino, mentre i bianconeri vorrebbero arrivare a spenderne 20.

Juve, interesse del Monza per Rovella

Non solo acquisti. La Juventus paventa anche delle possibili cessioni, in particolare dei giovani da far crescere in questa stagione.

Tra questi, c'è sicuramente Nicolò Rovella che dopo due anni al Genoa potrebbe rimanere in Serie A.

Il talentuoso centrocampista italiano è infatti nel mirino di Monza di Adriano Galliani che dopo Sensi e Pessina vuole dare qualità e freschezza al centrocampo di mister Stroppa. Il club brianzolo vorrebbe il calciatore in prestito ma la Juventus vorrebbe valutare meglio i giovani come Rovella, Fagioli e Miretti che potrebbero far parte della rosa di Allegri.

Infatti, i bianconeri si stanno concentrando sulle cessioni di altri centrocampisti. Tra queste, ci sarebbero quelle di Adrien Rabiot che sarebbe nel mirino del Monaco e di Arthur che oltre l'interesse dell'Arsenal, sarebbe nel mirino del Valencia di Rino Gattuso a caccia di uomo d'ordine per dare equilibrio alla compagine spagnola.

Tutto è cambiato per Mckennie che dopo l'infortunio di Pogba è destinato a restare. Nonostante l'interesse di Tottenham e Borussia Dortmund, l'americano dovrebbe continuare la sua esperienza in maglia bianconera.