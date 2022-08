In questi giorni, la Juventus deve fare i conti con la lesione di basso grado all'adduttore riportata da Angel Di Maria. El Fideo, adesso, dovrà attendere una decina di giorni per fare nuovi esami e per capire con maggiore precisione quando potrà rientrare in campo. Infatti, i prossimi controlli serviranno per capire come procede la guarigione di Di Maria e se si potrà accelerare il suo rientro o se bisognerà attendere ancora per rivederlo in campo. In genere infortuni di questo tipo richiedono circa una ventina di giorni di stop. In attesa di sapere le tempistiche per il ritorno del Fideo, Massimiliano Allegri deve studiare una nuova formazione per la Juventus.

La sensazione è che il tecnico livornese si affiderà ad un 4-3-3 con Filip Kostic che dovrebbe completare il tridente con Juan Cuadrado e Dusan Vlahovic.

La Juventus senza El Fideo

La Juventus, nelle prossime settimane, dovrà fare a meno di Angel Di Maria e con la sua assenza inevitabilmente cambieranno anche gli scenari in campo. I bianconeri per giocare senza El Fideo hanno tre soluzioni: il 4-3-3, il 3-5-2 e il 4-4-2. Ma quest'ultimo modulo non convincerebbe del tutto Massimiliano Allegri. Infatti, la squadra fatica a giocare con due mediani. Perciò sembra più probabile l'utilizzo di un centrocampo a tre. Per questo motivo già dalla gara contro la Sampdoria, Massimiliano Allegri dovrebbe lanciare dal primo minuto Filip Kostic. Il numero 17 Juventus dovrebbe partire dalla sinistra mentre sulla destra dovrebbe vedersi Juan Cuadrado, il tridente bianconero ovviamente sarà completato da Dusan Vlahovic.

Infatti, l'intenzione di Massimiliano Allegri sarebbe quella di proseguire con il 4-3-3. Alle spalle del tridente Cuadrado, DV9 e Kostic dovrebbe muoversi la mediana formata da Denis Zakaria, Manuel Locatelli e Weston McKennie. Ma attenzione anche alla possibilità di vedere tra i titolari Adrien Rabiot. In caso di 3-5-2, invece, ci sarebbe l'inserimento di Moise Kean al fianco di Dusan Vlahovic.

Mentre a quel punto Juan Cuadrado e Filip Kostic si abbasserebbero a centrocampo e si muoverebbero rispettivamente a destra e a sinistra. In difesa, invece, si vedrebbero Danilo, Bonucci e Bremer.

La Juventus continua la preparazione

La Juventus, questa mattina 18 agosto, si è ritrovata alla Continassa dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri.

I bianconeri hanno lavorato sulla tattica per arrivare al meglio alla gara contro la Sampdoria. La preparazione della Juventus proseguirà anche domani 19 agosto e la squadra svolgerà un allenamento mattutino. Al termine della seduta alle ore 14:30 presso l'Allianz Stadium si terrà la conferenza stampa di presentazione di Filip Kostic.