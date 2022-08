Sasa Lukic potrebbe lasciare il Torino. Dopo la mancata convocazione nell'esordio in campionato contro il Monza di Stroppa. il capitano granata potrebbe esser ceduto, con Juric che dopo Bremer e Belotti perderebbe un altro simbolo della sua squadra.

Questione Lukic: Milan, Inter e Juve alla finestra

Con la possibile cessione del centrocampista serbo, ci sono tanti top club italiani e di Premier League che sarebbero interessati alle sue prestazioni. In primis il Milan che viste le difficoltà nell'acquistare un centrocampista che possa sostituire Kessie, potrebbe virare sul dieci granata così da completare la mediana a disposizione di Stefano Pioli.

Visto il contratto in scadenza, il Toro potrebbe chiede una cifra vicina ai 10-15 milioni di euro per cederlo.

Altra squadra a caccia di un centrocampista di spessore è sicuramente la Juventus che viste le complicazioni nell'arrivare a Paredes del Paris Saint Germain e le richieste da oltre 30 milioni di euro del Sassuolo per Davide Frattesi, i bianconeri potrebbero decidere di fiondarsi su Lukic, che ritroverebbe Bremer suo ex compagno di squadra al Toro. Anche l'Inter potrebbe interessarsi al calciatore in caso di possibile cessione di Gagliardini, nel mirino di Monza e Roma.

Infine, sullo sfondo resta il Napoli che con la possibile cessione di Fabian Ruiz potrebbe bussare alla porta granata per accaparrarsi le prestazioni di Lukic, pronto ad infiammare queste ultime settimane di Calciomercato.

Milan, i rinnovi: da Tomori a Krunic

Non solo acquisti. Il Milan lavora anche sul fronte rinnovi per blindare tutti i calciatori più importanti della rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Dopo aver blindato il totem della retroguardia ovvero Fikayo Tomori con un contratto importante fino al 2027, la dirigenza rossonera si starebbe concentrando sui rinnovi di calciatori funzionali al progetto come Rade Krunic e Tommaso Pobega.

Per il jolly ex Empoli, il Diavolo potrebbe decidere di prolungargli il contratto per 4-5 stagioni, rimarcando il valore di Krunic all'interno della rosa di Pioli che stima molto il calciatore sia per la sua duttilità tattica sia per l'umiltà di giocare in ruolo diversi.

Il discorso si estende anche nei confronti di Tommaso Pobega che dopo l'ottima annata al Torino anch'egli prontissimo a rinnovare il proprio contratto fino al 2027.

Nel Milan il caso più spinoso è quello riguardante Rafael Leao che stando alle ultime notizie chiede un contratto da 7 milioni di euro dopo la scorsa annata da assoluto protagonista. Dietro le richieste dell'entourage del portoghese, ci sarebbe l'interesse del Paris Saint Germain che con la cessione di Icardi, vorrebbe puntellare il reparto offensivo a disposizione di Galtier, così da poter puntare alla Champions.