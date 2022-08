La Juventus, in queste ultime settimane di mercato, lavorerà per provare a regalare nuovi rinforzi a Massimiliano Allegri. Le intenzioni dei bianconeri sarebbero quelle di prendere un attaccante e un centrocampista.

Per quanto riguarda il fronte offensivo il nome più caldo sembra essere quello di Memphis Depay. La Juventus e l'olandese avrebbero raggiunto un accordo per un biennale da circa 7 milioni annui. Adesso, il giocatore dovrebbe provare a liberarsi a zero dal Barcellona. Non è da escludere che la Juventus possa dare ai blaugrana un indennizzo simbolico, anche per mantenere dei buoni rapporti.

In ogni caso sembra ci sia ottimismo per vedere Memphis Depay a Torino.

Depay è un giocatore duttile

La Juventus, in questi giorni, starebbe cercando un attaccante in grado di giocare al posto di Dusan Vlahovic ma che sia anche in grado di affiancarlo. I bianconeri vorrebbero un calciatore duttile proprio per avere più soluzioni offensive.

Per questo motivo, la Juve si sarebbe messa sulle tracce di Memphis Depay. L'olandese rappresenterebbe un'opportunità sia a livello economico che sul piano tecnico. La Juve e Depay avrebbero già un accordo, ma ora la palla passa al Barcellona.

Il club blaugrana vuole cedere i giocatori che non rientrano nei piani di Xavi. Tra questi c'è Depay e non è da escludere che il Barcellona lo lasci partire a costo zero.

La Juventus lavora anche per rinforzare il centrocampo

Nelle prossime settimane, la dirigenza della Juventus non si dovrebbe limitare a cercare un attaccante. Infatti, i bianconeri vorrebbero anche un centrocampista. Il nome in cima alla lista della Juve sarebbe quello di Leandro Paredes. I bianconeri e l'argentino avrebbero già un accordo, ma per chiudere anche con il Paris Saint Germain servirà effettuare prima la cessione di Adrien Rabiot.

Il francese piacerebbe al Manchester United. la Juventus avrebbe già un accordo con i Red Devils, ma resta da trovare l'intesa tra il club inglese e il centrocampista. Il ds dello United John Murtough è stato a Torino per parlare con la mamma agente di Rabiot. Le parti non hanno trovato ancora un'intesa, ma avrebbero comunque fatto dei passi avanti.

Presto ci saranno dei nuovi contatti nella speranza di arrivare a una fumata bianca. Una volta che la Juventus avrà eventualmente ceduto Rabiot potrà provare a chiudere per Leandro Paredes, che sembra essere l'uomo giusto per dare qualità alla mediana di Massimiliano Allegri.