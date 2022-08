Dopo il colpo di Charles De Ketelaere, il Milan continua a essere vigile sul mercato, senza però affondare nessun colpo. Il budget a disposizione della dirigenza dovrebbe essere di circa 20 milioni di euro, che dovrebbero essere investiti prima della fine del mercato. Nelle ultime ore è circolata la voce secondo la quale l’obiettivo numero uno per la difesa sarebbe N’Dicka, per il quale la dirigenza rossonera avrebbe pronta un’offerta di 15 milioni di euro.

I possibili rinforzi in difesa

Il primo nome della lista di Maldini e Massara, ad oggi, sembra essere quello di Evan N’Dicka, in forza al Francoforte, con una valutazione di mercato intorno ai 30 milioni di euro.

Il giovane difensore francese di origini camerunensi, però, ha il contratto in scadenza nel 2023 e la società rossonera potrebbe spingere sulla possibilità di averlo a parametro zero nella prossima estate per far abbassare le pretese economiche alla società tedesca. La dirigenza rossonera, in ogni caso, sta valutando anche altri profili per la fase difensiva, tra i quali il senegalese del PSG Abdou Diallo, che sembra non trovare più spazio nel club francese.

Il difensore classe ’96 ha un valore di mercato inferiore ai 20 milioni di euro e la dirigenza rossonera potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni e portare a Milanello il senegalese di origini francesi. Una quotazione più bassa, invece, è quella del difensore del Tottenham Japhet Tanganga, che potrebbe convincere la dirigenza rossonera a puntare su di lui e investire altri soldi sull’acquisto di un centrocampista.

Il difensore inglese classe ’99 ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro e potrebbe far comodo al tecnico rossonero Pioli, che avrebbe la possibilità di schierarlo in tutti i ruoli della difesa.

Rinforzo a centrocampo, più no che si

La dirigenza rossonera è di fronte a un forte dubbio: la rosa è completa o serve qualche altro rinforzo?

Dalle ultime notizie pare che la dirigenza voglia effettuare altri due acquisti, ma non ha ancora individuato le figure giuste che si potrebbero inserire immediatamente all’interno dell’ambiente rossonero, con la speranza che possano essere utili alla squadra. Se, come detto, Maldini e Massara hanno ancora un budget a disposizione di circa 20 milioni di euro, la difficoltà nel trovare il profilo giusto sta rallentando tutte le trattative.

Per il centrocampo sarebbero tre i nomi in lizza: Onyedika del Midtjylland, Tameze del Verona e Sander Berge dello Sheffield United. Nessuno dei tre profili, però, avrebbe convinto appieno la dirigenza rossonera, che comunque in questi ultimi giorni di mercato continuerà a monitorare varie situazioni, aspettando l’occasione giusta per sferrare il colpo decisivo.