Sono tante le trattative che la dirigenza rossonera sta portando avanti in questa sessione di mercato estivo, dopo il colpo De Ketelaere, infatti, si prospettano altri arrivi nelle prossime settimane.

La dirigenza rossonera non ha mollato la trattativa col Chelsea per Ziyech, ma nelle ultime ore avrebbe iscritto alla lista dei desideri altri due nomi: il primo è quello dell’attaccante del Barcellona Memphis Depay; l’altro è il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti.

Il Milan fiuta il colpo Depay

Stando alle notizie giunte dalla Spagna, sembrerebbe che il Barcellona ed il suo attaccante stiano dialogando per la risoluzione del contratto già in questa sessione di mercato, con la possibilità per Depay di cercare la squadra che meglio lo convincerà.

La dirigenza rossonera sta monitorando la situazione ed avrebbe preso contatti con l’agente dell’attaccante olandese che, se dovesse liberarsi dal Barcellona, arriverebbe a parametro zero e sarebbe un gran colpo per il club rossonero. Dopo aver giocato in Francia, Inghilterra e Spagna, l’attaccante classe ’94 arriverebbe in Italia, calcando i campi di un altro top campionato europeo ed arricchendo di grande esperienza il club rossonero. L’arrivo di Depay sarebbe prezioso per mister Pioli, che lo potrebbe impiegare in tutti i ruoli della fase offensiva, con la possibilità di ruotare tutti i giocatori a disposizione nelle numerose competizioni che attendono il Diavolo.

Trattative in corso per Ziyech e Djimsiti

Non solo Depay. La dirigenza rossonera sta continuando la trattativa con il Chelsea per Ziyech: dopo i primi contatti all’inizio di questa sessione, le due società stanno continuando a dialogare e potrebbero raggiungere un accordo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Nonostante l’acquisto di De Ketelaere, che occuperà il posto di trequartista, l’attaccante marocchino potrebbe essere impiegato in tutti i ruoli della fase offensiva, soprattutto nella fascia destra che appare ancora come quella più debole.

Le manovre del duo dirigenziale Maldini e Massara riguardano anche il reparto offensivo. Infatti, il Diavolo avrebbe messo gli occhi sul difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti. Il difensore albanese di origini svizzere, dopo aver rinnovato da poco il contratto con la Dea, non sarebbe più nei piani della società bergamasca che potrebbe decidere di lasciarlo partire per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Se dovesse arrivare il difensore classe ’93, il reparto sarebbe al completo, pronto a disputare al meglio la stagione 22/23 ormai alle porte. La dirigenza rossonera, dunque, è al lavoro su più fronti e nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti novità di mercato.