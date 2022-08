La Juventus in questi giorni ha incontrato a Torino il Manchester United. Si sarebbe parlato di diversi giocatori, in particolar modo di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese piace molto alla società inglese, che cerca un centrocampista in grado di garantire fisicità. Dopo stagioni difficili nella società bianconera nell'ultima Rabiot ha dimostrato la sua utilità, non è un caso che Allegri lo abbia schierato titolare in diversi match. In scadenza di contratto a giugno 2023 sarebbe pronto a lasciare la società bianconera per una nuova esperienza professionale.

Le ultime notizie di mercato confermano l'intesa economica raggiunta fra Manchester United e Juventus sulla valutazione di mercato del giocatore, che costerà circa 20 milioni di euro agli inglesi. Mancherebbe quella fra United e il giocatore sull'ingaggio ma in questi giorni potrebbe arrivare considerando la volontà delle parti di definire la trattativa di mercato. Un acquisto quello di Rabiot da parte del Manchester United che però non sarebbe gradito da diversi sostenitori inglesi, che sui social hanno sottolineato il loro disappunto per l'eventuale trasferimento del francese allo United. Un utente ha lanciato un hashtag #NoToRabiot che ha trovato molte condivisioni da parte degli utenti.

Diversi tifosi del Manchester United non vogliono l'acquisto di Rabiot

Sui social è stato lanciato l'hashtag #NoToRabiot da un utente tifoso del Manchester United. Tanti lo hanno condiviso a dimostrare il fatto che l'arrivo del francese nella società inglese non sia gradito a molti. Nonostante questo però la società inglese ha già definito l'intesa economica con la Juventus sulla base di circa 20 milioni di euro.

Manca quella fra Manchester United e giocatore. Secondo le ultime notizie di mercato il francese avrebbe chiesto 10 milioni di euro netti a stagione, gli inglesi invece gli avrebbero garantito più o meno lo stesso ingaggio che attualmente guadagna alla Juventus, ovvero 7 milioni di euro netti a stagione. Fra i commenti più interessanti lanciati dagli utenti inglesi c'è sicuramente quello in cui si sottolinea l'interesse di Rabiot verso i soldi.

Il mercato della Juventus

La Juventus come dicevamo ha incontrato il Manchester United a Torino. Si sarebbe parlato di Rabiot ma anche di altri giocatori. La società bianconera sarebbe interessata ad Anthony Martial, che potrebbe lasciare la società inglese in prestito. Difficile però il suo arrivo anche perché ha un ingaggio da circa 15 milioni di euro netti a stagione. Ritornando a Rabiot, la sua partenza potrebbe agevolare l'arrivo a Torino di Leandro Paredes. Si parla dell'arrivo dell'argentino in prestito con riscatto a circa 15 milioni di euro.