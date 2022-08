La Juventus, in queste ultime settimane di mercato, sarebbe intenzionata a rinforzare ulteriormente la sua rosa. La volontà della società sarebbe quella di regalare un nuovo attaccante e un nuovo centrocampista a Massimiliano Allegri. Le piste parallele che starebbe portando avanti la dirigenza della Juventus sono due: Memphis Depay e Leandro Paredes. Il primo sembra avvicinarsi sensibilmente ai bianconeri, tant'è che in Spagna sarebbero certi del fatto che domani, 16 agosto, potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Nelle prossime ore, comunque, ci dovrebbero essere altri contatti tra la Juventus e l'entourage di Memphis Depay e si capirà qualcosa in più sul suo futuro.

La sensazione è che ci sia fiducia sul buon esito di questa trattativa.

La Juventus insiste per Depay

Memphis Depay sembra essere il prescelto dalla Juventus per rinforzare il suo attacco. Infatti, l'olandese può giocare sia come centravanti che come esterno o seconda punta. Per questo motivo, la Juventus avrebbe deciso di puntare su Depay, un giocatore che consentirebbe a Massimiliano Allegri di cambiare più facilmente sistema di gioco. Inoltre, l'olandese sarebbe un'ottima opportunità di mercato poiché si starebbe liberando a titolo gratuito dal Barcellona. Depay non rientrerebbe più nei piani del club blaugrana e dunque la società sembra orientata a liberarlo a zero. In Spagna sarebbero certi del fatto che il via libera per Memphis Depay arriverà nella giornata di domani 16 agosto.

Adesso non resta che attendere di capire se sarà così oppure no. Dopodiché la Juventus potrebbe chiudere definitivamente per l'olandese per farlo sbarcare a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto. Adesso, però, bisognerà attendere i prossimi contatti tra i bianconeri e l'entourage di Depay. Contatti che, come ha rivelato Romeo Agresti su Twitter, dovrebbero avvenire nella giornata di oggi 15 agosto.

Si lavora anche per Paredes

La Juventus, oltre a Memphis Depay, sta seguendo Leandro Paredes. I bianconeri vorrebbero prendere un altro centrocampista da inserire nella rosa. Ma la Juventus, prima di arrivare a Paredes, dovrà cedere almeno uno fra Adrien Rabiot e Arthur. Il brasiliano, al momento, non avrebbe in piedi trattative concrete visto che la pista Valencia si sarebbe raffreddata.

Rabiot, invece, deve decidere se accettare oppure no l'offerta del Manchester United. La madre agente ha già parlato con i Red Devils ma non si sarebbe ancora arrivati ad un accordo. Se Rabiot andrà al Manchester United, a quel punto, la Juventus cercherà di chiudere con il Paris Saint Germain per Leandro Paredes. I bianconeri avrebbero già un accordo con il giocatore.