Quali sono le partite della seconda giornata di Serie A 2022/2023? Il calendario prevede che, i match si giocheranno tra sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 agosto 2022.

Come sempre, tutte le partite potranno essere seguite in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn ma, alcuni match, potranno essere visti anche in diretta sui canali Sky. Non è questo il caso delle gare Napoli-Monza e Sampdoria-Juventus, che potranno essere seguite in diretta solo su Dazn.

Partite Serie A 2022/2023, calendario seconda giornata: orari partite

Nel dettaglio, il calendario della seconda giornata di Serie A 2022/2023 prevede che sabato 20 agosto si disputino i primi quattro match di campionato.

Alle ore 18:30 sarà la volta di Udinese-Salernitana, visibile in diretta solo sulla piattaforma Dazn, alla stessa ora si gioca pure Torino-Lazio visibile in diretta anche sui canali Sky.

Alle 20:45 toccherà all'Inter scendere in campo contro lo Spezia: il match sarà trasmesso live sia su Dazn che su Sky.

Sempre nella fascia serale di sabato 20 agosto, si giocherà anche l'incontro tra Sassuolo e Lecce che sarà trasmesso solo sulla piattaforma Dazn.

Il Napoli visibile solo su Dazn: calendario Serie A 2022/2023 seconda giornata

Il calendario della seconda giornata di Serie A 2022/2023 prevede poi quattro partite per la giornata di domenica 21 agosto.

Alle 18:30 si giocheranno Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza: entrambe saranno trasmesse in diretta esclusiva solo sulla piattaforma Dazn e quindi non potranno essere seguite dagli abbonati alla pay tv satellitare.

Alle 20:45 sarà la volta di Bologna-Hellas Verona che sarà trasmessa sia su Dazn che su Sky, mentre Atalanta-Milan sarà visibile solo su Dazn.

Dove vedere Sampdoria-Juventus: calendario Serie A seconda giornata, partite 22 agosto

E poi ancora, il calendario della seconda giornata di Serie A 2022/23 prevede due match anche per la giornata di lunedì 22 agosto.

Alle 18:30 scenderà in campo la Roma contro la Cremonese, mentre alle 20:45 sarà il turno della Juventus che, questa settimana, affronterà (fuori casa) la Sampdoria. Sia il match dei giallorossi che quello dei bianconeri sarà trasmesso in diretta solo su Dazn.

Pressing raddoppia, ccancellato Tiki Taka su Italia 1: le novità Mediaset per la Serie A 2022/23

Per quanto riguarda, invece, gli appuntamenti in chiaro per seguire il nuovo campionato di Serie A, va segnalato il ritorno de La domenica sportiva in seconda serata su Rai 2.

Non ci sarà, invece, Quelli che...: lo storico contenitore della domenica pomeriggio è stato cancellato definitivamente dalla programmazione della seconda rete dopo che, lo scorso anno, si tentò di proporlo in prime time con ascolti decisamente sotto le aspettative.

Nel corso della stagione, invece, ci sarà spazio per il ritorno di 90° minuto, un'altra trasmissione storica della fascia pomeridiana di Rai 2.

Confermato anche l'appuntamento con Pressing, il talk show di Italia 1 che quest'anno andrà in onda di domenica e lunedì in seconda serata per raccontare quando è accaduto sui vari campi di calcio.

Dopo i buoni ascolti della passata stagione, con una media che ha superato il 6% di share, i vertici del Biscione hanno scelto di premiare Pressing e di raddoppiare la sua messa in onda sulla rete giovane del gruppo Mediaset.

Di conseguenza, con la messa in onda di lunedì sera, Pressing andrà a prendere il posto di Tiki Taka, il talk show portato al successo da Pierluigi Pardo e condotto da Piero Chiambretti nel corso dell'ultima edizione, durante la quale aveva subito un vero e proprio stravolgimento rispetto al passato. Complici anche gli ascolti in calo rispetto agli anni passati, in casa Mediaset si è optato per la chiusura definitiva di Tiki Taka, che da quest'anno non troverà spazio nel palinsesto della nuova stagione televisiva di Italia 1.

Tra gli appuntamenti confermatissimi, invece, spicca quello con Sport Mediaset, il tg di Italia 1 trasmesso alle 13 che, di domenica, per raccontare al meglio la giornata di Serie A, andrà avanti in diretta fino alle 14.

Sarà un autunno decisamente "caldo" dal punto di vista sportivo e televisivo per quanto riguarda il racconto della Serie A che, quest'anno, subirà un prolungato stop a partire da metà novembre, per lasciare spazio all'appuntamento con i Mondiali di calcio 2022, che verranno trasmessi in diretta esclusiva sui canali Rai.