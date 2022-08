La Juventus in questi giorni ha incontrato il Manchester United in questi giorni. Le due società avrebbero parlato soprattutto di Adrien Rabiot, si sarebbe trovata l'intesa economica fra le parti con la società bianconera che dovrebbe guadagnare circa 20 milioni di euro dal cartellino del francese. Mancherebbe quella fra inglese e giocatore, con il francese che avrebbe chiesto 10 milioni di euro netti a stagione. Il Manchester United e la Juventus avrebbero parlato anche di altri giocatori, almeno secondo le ultime notizie di mercato. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera ci sarebbe Anthony Martial, che potrebbe lasciare lo United in prestito come già successo nella seconda parte della scorsa stagione quando si è trasferito al Siviglia.

Un'esperienza professionale non ideale nella società spagnola per il giocatore, che ha un contratto con il Manchester United fino a giugno 2024. Ad agevolare la possibile cessione di Martial da parte degli inglesi anche il loro interesse per Mauro Icardi. L'argentino dovrebbe lasciare il Paris Saint Germain e piace al Manchester United. Martial ha un ingaggio importante da circa 15 milioni di euro a stagione, per questo la società inglese dovrebbe contribuire a pagare gran parte dell'ingaggio per agevolare l'eventuale trasferimento del giocatore a Torino.

La Juventus potrebbe acquistare Martial

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il settore avanzato anche Anthony Martial.

Il francese sarebbe considerato cedibile dal Manchester United anche se l'ingaggio da 15 milioni di euro a stagione non agevola il suo trasferimento nella società bianconera. Di certo sarebbe un giocatore utile ad Allegri in quanto può fare il vice Vlahovic ma anche giocarci insieme considerando che è stato schierato anche come punta di fascia.

Gran velocità e tecnica, al Manchester United non è riuscito a fare il definitivo salto di qualità dopo l'ottimo inizio di carriera professionale al Monaco. Martial non sarebbe considerata un'alternativa a Depay, che sarebbe vicino al trasferimento alla Juventus. Con la possibile cessione di Moise Kean la società bianconera potrebbe acquistare il francese e l'olandese.

Il preferito sarebbe Alvaro Morata ma la valutazione di mercato da 30 milioni di euro stabilita dall'Atletico Madrid sarebbe considerata notevole dalla società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Se dovesse partire Rabiot potrebbe arrivare Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. Si valuta l'acquisto anche di una mezzala d'inserimento. A tal riguardo la società bianconera potrebbe presentare un'offerta da 60 milioni di euro per Sergej Milinkovic-Savic, con la Lazio che potrebbe accettare anche un pagamento in diverse stagioni.