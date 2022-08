La Juventus è una delle società più impegnate in questi giorni. C'è molto lavoro da fare fra cessioni e acquisti, con Arrivabene e Cherubini che starebbe valutando le partenze di Arthur Melo, Adrien Rabiot e Niccolò Rovella. Almeno tre centrocampisti potrebbero lasciare Torino e questo significa l'eventuale arrivo di almeno due giocatori nel settore. Piacciono Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, che ha un prezzo di mercato di circa 60 milioni di euro. Lavori importanti potrebbero riguardare anche il settore avanzato, oltre a Filip Kostic.

dovrebbe arrivare anche un'alternativa a Dusan Vlahovic, un giocatore che possa sostituirlo ma anche in diversi match possa anche supportarlo. Se dovesse rescindere il contratto con il Barcellona, la Juventus potrebbe ingaggiare Memphis Depay. L'olandese potrebbe sottoscrivere un contratto da circa 5 milioni di euro a stagione con la società bianconera fino a giugno 2024. Questo potrebbe significare il mancato arrivo di Alvaro Morata, anche se lo spagnolo, come sottolineato da Marcello Chirico su Twitter, potrebbe chiedere la cessione all'Atletico Madrid nell'eventualità non avesse garanzie d'impiego nella squadra spagnola. Se così sarà potrebbe trasferirsi alla Juventus, in tal caso a lasciare Torino sarebbe Moise Kean.

Il giocatore Morata potrebbe lasciare l'Atletico Madrid se non dovesse avere garanzie d'impiego

''Alvaro Morata vuole certezze da Simeone ed un contratto importante dall'Atletico Madrid, in caso contrario chiederà di essere ceduto in modo definitivo alla Juventus. A quel punto le richieste della società spagnola potrebbero diminuire''.

Questo il tweet di Marcelo Chirico in riferimento al futuro professionale di Alvaro Morata. Secondo il giornalista sportivo lo spagnolo vorrebbe garanzie d'impiego oltre ad un incremento dell'ingaggio. Non è da scartare la possibilità che chieda la cessione, in tal caso le richieste da circa 30 milioni di euro per il suo cartellino da parte dell'Atletico Madrid potrebbero diminuire.

Nell'eventualità in cui Morata dovesse ritornare a Torino, non è da scartare la possibilità che sia Moise Kean a lasciare la società bianconera. Di certo il ritardo del giocatore per il match contro l'Atletico Madrid non ha fatto piace ad Allegri e alla Juventus, con il giocatore che è stato escluso sia dai titolari che dalla panchina dal tecnico toscano.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro in questi giorni anche per la difesa. Se dovesse partire uno fra Alex Sandro e Pellegrini potrebbe arrivare un terzino. Fra i preferiti ci sarebbe Alejandro Grimaldo, lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Benfica a giugno 2023 e potrebbe arrivare ad un prezzo vantaggioso.