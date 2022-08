La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e mercato. Tanti i match per la squadra di Allegri per i primi tre mesi della stagione, saranno 15 di campionato e 6 di Champions League. Serve una rosa importante e di qualità, con Allegri che potrebbe dare la possibilità a molti giocatori di raccogliere molto minutaggio. Ci sarà da aspettare per Paul Pogba e Weston McKennie, attualmente infortunati e che potrebbero ritornare disponibili a settembre. A parlare del francese è stato Luciano Moggi, ospite a Calciomercato.it l'ex direttore generale della Juventus ha lanciato una frecciatina al giocatore, ma anche alla società bianconera sulla gestione dell'infortunio al menisco del centrocampista.

Secondo Moggi la Juventus ha sbagliato nel non effettuare l'operazione al menisco nell'immediato. L'ex direttore generale ha aggiunto: ''Diciamo che gli hanno permesso di fare quello che voleva e che magari in altre società non avrebbe fatto''. Parole pesanti quelle di Moggi, che ha parlato anche di calciomercato, sottolineando come le esigenze principali della Juventus siano in questo momento l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte e di un vice Vlahovic. Piacciono Leandro Paredes e Alvaro Morata, secondo Moggi l'argentino sicuramente arriverà a Torino, per lo spagnolo è una speranza il suo possibile arrivo.

Luciano Moggi ha parlato di Paredes, Morata e Kostic

''La priorità della Juve in questo momento è su Paredes e Morata, sono questi i giocatori che potrebbero fare comodo alla Juve. Paredes verrà sicuramente mentre Morata speriamo''. Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi a calciomercato.it. Secondo l'ex direttore generale della Juventus le esigenze principali della società bianconera sono l'argentino e lo spagnolo, con il centrocampista che a sua detta arriverà sicuramente a Torino.

L'ex direttore generale ha parlato anche di Kostic e sul suo possibile ruolo sottolineando: ''Kostic altro ruolo? Nella Juve in questo momento servono giocatori che possono dare un contributo importante subito''.

Il mercato della Juventus

La Juventus è vicina all'acquisto di Filip Kostic. Il centrocampista potrebbe trasferirsi nella società bianconera per circa 12 milioni di euro più bonus.

Si valuta anche l'acquisto di un vice Vlahovic, e uno dei preferiti è proprio Alvaro Morata. Di certo la prestazione dello spagnolo nel match fra Juventus e Atletico Madrid, fino 4 a 0 con 3 gol di Morata, non agevola un suo ritorno a Torino soprattutto perché la società spagnolo lo valuta almeno 30 milioni di euro. Una somma che difficilmente la Juventus spenderà per il giocatore.