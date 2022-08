La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. La società bianconera potrebbe definire altri importanti acquisti dopo quello di Kostic. Molto dipenderà dalle cessioni, con tre centrocampisti che potrebbero lasciare Torino per una nuova esperienza professionale. Arthur Melo, fino a qualche giorno fa, era vicino al Valencia, ma attualmente la società spagnola non sembra pronta a sostenere l'ingaggio del brasiliano, anche solo per la metà di quello che attualmente guadagna alla Juventus. Più vicina, invece, la cessione di Adrien Rabiot, per il quale la società bianconera avrebbe già trovato l'intesa economica con il Manchester United, ma manca quella fra gli inglesi e il giocatore.

Per quanto riguarda Nicolò Rovella, dovrebbe trasferirsi in prestito al Monza. Questo potrebbe significare l'acquisto di almeno due centrocampisti. Uno di questi, come sottolineato da Dario Pellegrini, potrebbe essere Leandro Paredes.

In un recente tweet, il giornalista sportivo ha sottolineato come la Juventus stia lavorando all'acquisto dell'argentino, che potrebbe arrivare una volta definita la cessione di Rabiot. Pellegrini ha parlato anche di un altro possibile rinforzo per la Juventus: Nicolò Zaniolo, sottolineando come la società bianconera ci riproverà per il centrocampista.

La Juventus ci riproverà per Zaniolo

'Zaniolo? La Juventus ci riproverà'. Questa una parte del post su Twitter di Dario Pellegrini in riferimento al fatto che la società bianconera potrebbe provare di nuovo ad acquistare il centrocampista della Roma.

Zaniolo da tempo oramai è seguito dalla Juventus, il problema è rappresentato dalla valutazione di mercato stabilita dalla Roma per il giocatore. Negli ultimi giorni si parla di due possibili offerte che la Juventus potrebbe fare alla società romana: una di 38 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a circa 47 milioni di euro, la valutazione di mercato stabilita dalla Roma, oppure un prestito con riscatto pagabile in diverse stagioni.

Rimane il fatto che molti addetti ai lavori si aspettano un grande acquisto in queste settimane da parte della Juventus, che sia Zaniolo o Milinkovic-Savic. Uno escluderebbe l'altro considerando che si tratta di giocatori dalla valutazione di mercato importante.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche all'acquisto di un vice Vlahovic, considerando che nei primi tre mesi dovrà disputare 21 match, 16 di campionato e 5 di Champions League.

Di conseguenza, servirà avere delle alternative di qualità. A tal riguardo, il preferito sarebbe Alvaro Morata, che però ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Per questo, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Memphis Depay, soprattutto se dovesse rescindere il contratto con il Barcellona. Potrebbe sottoscrivere un contratto da 5 milioni di euro a stagione con la società bianconera.