Uno dei giocatori che sembrava destinato a cambiare squadra in questa sessione di Calciomercato è Sergej Milinkovic-Savic. Alla fine, però, la Lazio è stata brava a resistere agli assalti di diversi top club europei, che non hanno assecondato le richieste del patron, Claudio Lotito. Il centrocampista serbo, però, ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e senza rinnovo l'anno prossimo potrebbe essere costretta a trattare una sua eventuale partenza. Tra gli estimatori c'è sicuramente l'Inter, attraverso l'ad Giuseppe Marotta, che già quando era alla Juventus aveva fatto un tentativo.

Quest'anno, a causa delle difficoltà economiche, era impossibile pensare ad un tentativo nerazzurro, ma l'anno prossimo, qualora ci fosse una cessione importante, che porterebbe un tesoretto nelle casse nerazzurre, non è da escludere una proposta interista.

Chi è vicina ad un colpo importante di mercato nell'immediato è la Fiorentina. I viola, infatti, sarebbero ad un passo dall'acquisto di Antonin Barak. Nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l'accordo definitivo con l'Hellas Verona per quello che è il centrocampista di qualità tanto richiesto da Vincenzo Italiano.

Sogno Milinkovic-Savic

Un sogno, sicuramente molto costoso, di mercato dell'Inter risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo è stato spesso accostato ai nerazzurri che, però, non hanno mai potuto affondare il colpo. L'unica estate in cui sembrava esserci la concreta possibilità di un affondo era quella del 2019, qualora i nerazzurri fossero riusciti a cedere a titolo definitivo Mauro Icardi prima di quanto successo, cioè nelle ultime ore di mercato in prestito con riscatto al Paris Saint Germain.

Per la prossima estate, però, il sogno potrebbe ritornare in auge, soprattutto in caso di cessione illustre. A quel punto il club meneghino avrebbe la liquidità necessaria per dare l'assalto al serbo. Lazio che, inoltre, potrebbe essere costretta a cederlo senza un accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2024.

Dopo aver respinto diversi assalti anche questa estate, dunque, i prossimi mesi saranno decisivi per capire il futuro del serbo.

La valutazione di Milinkovic-Savic sarebbe, nel caso, intorno ai 60 milioni di euro, con l'Inter che, però, proverà a mettere sul piatto 35 milioni di euro più il cartellino di Hakan Calhanoglu.

Fiorentina ad un passo da Barak

La Fiorentina sembra sempre più vicina a Antonin Barak. Il ceco è rimasto il grande obiettivo dei viola per alzare il livello a centrocampo in termini di gol e assist. Affare che potrebbe vedere la sua conclusione già nelle prossime ore. Valutazione da 15 milioni di euro ma non è da escludere che con il Verona si possa inserire una contropartita tecnica. I nomi sul tavolo sono quelli di Maleh, Duncan e Zurkowski, con quest'ultimo eventualmente soltanto in prestito visto che il club di Rocco Commisso crede molto nelle sue qualità.