Il Chelsea starebbe facendo sul serio per assicurarsi le prestazioni di Rafael Leao del Milan. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2024 e una clausola rescissoria di circa 150 milioni di euro. Il ragazzo, però, vorrebbe strappare un rinnovo del contratto da almeno 7 milioni di euro all'anno.

Offerta stellare del Chelsea per Rafael Leao

Il club allenato da Thomas Tuchel sarebbe disposto ad acquistare il cartellino dell'attaccante ex Sporting Lisbona e potrebbe essere disposto a proporre un'offerta da circa 90 milioni di euro più il cartellino di Hakim Ziyech e uno tra Loftus-Cheek e Chalobah.

L'esterno marocchino sarebbe stato sondato dai rossoneri nelle scorse settimane ma non sarebbe stato trovato l'accordo per il prestito con diritto di riscatto che avrebbero voluto formalizzare Palo Maldini e Massara. Il Milan sarebbe anche alla ricerca di un difensore e potrebbe prendere in considerazione l'operazione con i Blues anche se da, qualche giorno, starebbe pensando di intavolare una trattativa con il Tottenham per Japhet Tanganga. Il difensore degli Spurs sarebbe fuori dal progetto di Antonio Conte ma verrebbe ceduto soltanto con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro. Il Milan potrebbe non prendere in considerazione l'offerta del Chelsea perché, se dovesse decidere di cedere Leao, preferirebbe incassare l'intera somma prevista dalla clausola per mettere a segno una netta plusvalenza e, in un secondo momento, riorganizzare il mercato per rinforzare la rosa.

I rossoneri sarebbero anche interessati a un centrocampista dopo l'addio di Kessie.

Chalobah interesserebbe a Milan e Inter

L'Inter sarebbe interessata a Trevoh Chalobah e potrebbe sfidare il Milan anche in chiave mercato. Il calciatore sarebbe già stato consigliato da Romelu Lukaku ma il Chelsea vorrebbe monetizzare dalla sua cessione.

I nerazzurri, invece, spingerebbero per averlo in prestito viste le condizioni economiche non favorevoli. I dirigenti degli Zhang starebbero monitorando le possibilità per arrivare a Francesco Acerbi della Lazio e Manuel Akanji del Borussia Dortmund. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2025 ma avrebbe già accettato di trasferirsi in prestito alla Pinetina perché non rientrerebbe nei piani di Maurizio Sarri.

Il secondo, invece, ha il contratto in scadenza nel 2023 e non vorrebbe rinnovare con i tedeschi, ma avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro. Il Borussia potrebbe accettare di rinnovare il contratto e cederlo in prestito con diritto di riscatto. Sulle sue tracce c'è anche la Juventus di Massimiliano Allegri.