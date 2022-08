Inter e Milan dovrebbero valutare le offerte che arriverebbero per i rispettivi calciatori da Sassuolo e Liverpool. Gli emiliani sarebbero sulle tracce di Andrea Pinamonti dopo l'addio di Gianluca Scamacca. Il club allenato da Klopp, invece, vorrebbe rinforzare centrocampo e difesa con le prestazioni di Ismael Bennacer e Pierre Kalulu.

Il Sassuolo offrirebbe Muldur per Pinamonti

La società presieduta dagli Zhang potrebbe prendere in considerazione l'offerta che il Sassuolo potrebbe presentare per Andrea Pinamonti. I neroverdi sarebbero disposti a mettere sul piatto il cartellino di Muldur più un conguaglio economico di circa 15 milioni di euro.

La proposta non scalderebbe l'Inter che vorrebbe incassare l'intera cifra per il cartellino dell'attaccante. L'ex Empoli avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e sarebbe seguito da Atalanta e Monza. I nerazzurri,inoltre, potrebbero decidere di cedere Cesare Casadei al Chelsea in caso di offerta consistente. I Blues potrebbero alzare l'offerta iniziale di circa 10 milioni di euro a 20 milioni. L'Inter vorrebbe inserire il diritto di recompra sul calciatore che piacerebbe in Italia anche ad Atalanta e Sassuolo. Il centrocampista della Primavera potrebbe anche essere confermato da Simone Inzaghi se dovesse arrivare un'offerta per Roberto Gagliardini che interesserebbe a Monaco e Monza.

La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro. Il calciatore potrebbe partire perché ha il contratto in scadenza nel 2023.

Il Liverpool pensa all'intero pacchetto del Milan

Il Milan potrebbe invece valutare la possibile offerta che arriverebbe dal Liverpool per Bennacer e Kalulu. Il centrocampista non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2024 ed avrebbe una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro.

I Reds ne potrebbero offrire 40 per regalare a Klopp un centrocampista dinamico molto congeniale al 4-3-3. Il Liverpool sarebbe interessato anche al difensore centrale, autore di un'ottima seconda parte di stagione sotto la guida tecnica di Stefano Pioli. Per il transalpino potrebbero essere offerti circa 45 milioni di euro più bonus viste le difficoltà che gli inglesi avrebbero avuto per Fofana del Leicester.

I rossoneri non vorrebbero privarsi di due calciatori ritenuti centrali nel progetto del tecnico ex Inter nonostante la netta plusvalenza che si verrebbe a creare. Inoltre, l'approdo di Renato Sanches, obiettivo di Maldini e Massara, alla corte di Galtier, nel Paris Saint Germain, potrebbe bloccare la partenza di Bennacer. Il Milan ha già perso Kessie, trasferitosi al Barcellona, e non vorrebbe privarsi di un altro elemento cardine per la mediana.