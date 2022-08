Inter e Juventus studiano le mosse di mercato per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. I nerazzurri potrebbero intavolare una trattativa con la Roma che riguarderebbe Diawara e Roberto Gagliardini. La Lazio, inoltre, potrebbe offrire Hysai se dovesse partire Denzel Dumfries. I bianconeri, invece, sarebbero interessati a Gayà del Valencia e a Luis Muriel dell'Atalanta.

Possibile scambio tra l'Inter e Mourinho

La società presieduta dagli Zhang potrebbe organizzare un'operazione con la Roma. I giallorossi sarebbero disposti a mettere sul piatto le prestazioni di Diawara, ormai fuori dal progetto di Mourinho, per arrivare a Roberto Gagliardini.

Il calciatore nerazzurro ha il contratto in scadenza nel 2023 e non sarebbe un titolare per Simone Inzaghi. L'Inter non sarebbe convinta della proposta della Roma poiché non riterrebbe Diawara funzionale per la rosa. L'intenzione sarebbe quella di monetizzare dal cartellino di Gagliardini che piacerebbe anche a Monza e Monaco. La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro.

Il terzino della Lazio in uscita

La Lazio potrebbe cedere Elseid Hysaj che non sarebbe un titolare per Maurizio Sarri. L'agente dell'albanese potrebbe proporlo all'Inter se dovesse partire Denzel Dumfires ma il calciatore non verrebbe considerato dalla squadra nerazzurra che avrebbe in mente di puntare su altri profili.

Se l'olandese dovesse partire, i nomi più quotati sarebbero quelli di Odriozola e Castagne.

Asse tra Valencia e Juventus

La Juventus avrebbe intenzione di rinforzare la corsia mancina. Il nome che piacerebbe a Massimiliano Allegri sarebbe quello di Gayà del Valencia. Il club allenato da Gennaro Gattuso avrebbe preso delle informazioni per Arthur, centrocampista per il 4-3-3 del tecnico calabrese.

I bianconeri, per convincere la squadra che milita in Liga, potrebbe mettere sul piatto anche il cartellino di Luca Pellegrini. Il terzino ex Genoa non sarebbe centrale nel progetto del tecnico livornese che vorrebbe un nuovo acquisto per il reparto.

Possibile scambio Muriel-Fagioli

Il club presieduto dagli Agnelli potrebbe intavolare una trattativa con l'Atalanta per quanto riguarda le prestazioni di Luis Muriel. L'attaccante piacerebbe perché in grado di giocare da esterno nel 4-3-3 ma anche come punta centrale.

La Juventus sarebbe da tempo alla ricerca di un vice Vlahovic e potrebbe convincere i bergamaschi a concretizzare uno scambio alla pari con il centrocampista Fagioli. Muriel ha il contratto in scadenza nel 2023 ed avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro. L'Atalanta dovrebbe cederlo per evitare di perderlo a zero.