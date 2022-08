La Juventus sta lavorando sul mercato in questi giorni soprattutto alle cessioni. Se si dovessero concretizzare le partenze di Arthur Melo, Adrien Rabiot e Nicolò Rovella (quest'ultimo in prestito) la Juve potrebbe acquistare due centrocampisti. In particolare ne servirebbe uno bravo nell'impostazione di gioco come Leandro Paredes, valutato circa 20 milioni di euro, e inoltre una mezzala d'inserimento.

A tal riguardo negli ultimi giorni si è ritornato a parlare dell'interesse concreto della società bianconera per Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio sarebbe pronta a lasciarlo partire per un'offerta da 60 milioni di euro.

Le ultime indiscrezioni di mercato, intanto, confermano come il Real Madrid, società che fino a qualche tempo era sembrata interessata, abbia deciso di non acquistare il centrocampista della Lazio. Una situazione che agevolerebbe la Juventus. Si era parlato anche di un interesse del Manchester United, ma il serbo gradirebbe rimanere in Italia, magari in una società che gli permetta di giocare la Champions League.

Juventus, possibile rivale in meno per Milinkovic-Savic: il Real Madrid non sarebbe interessato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe una rivale sportivo in meno per l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic. Il Real Madrid non sarebbe interessato a un'eventuale trattativa di mercato per il centrocampista della Lazio, anche perché ha già abbondanza a centrocampo, dai giovani Camavinga, Tchouameni e Ceballos, fino ai più esperti Casemiro, Kroos e Modric.

Il giocatore della Lazio fra l'altro preferirebbe rimanere in Italia. Un'eventuale trasferimento alla Juventus gli darebbe la possibilità di giocare la Champions League, oltre al fatto che ritroverebbe due compagni di nazionale come Dusan Vlahovic e Filip Kostic. Il giocatore ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro e potrebbe accettare un contratto a circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Resta comunque un'operazione difficile da far andare in porto, specie negli ultimi giorni di mercato.

Il mercato della Juventus: il punto sulla fascia sinistra

La Juventus valuta anche l'ipotesi di tesserare un terzino sinistro, in caso di partenza di uno fra Alex Sandro e Pellegrini. Fra i giocatori graditi ci sarebbe Alejandro Grimaldo del Benfica, il giocatore spagnolo classe 1995 va in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società portoghese.