L'Inter è riuscita per adesso ad evitare la cessione di un big in questa sessione di Calciomercato, nonostante essa fosse data quasi per certa da diversi addetti ai lavori. La società nerazzurra, però, deve ancora realizzare un attivo entro giugno 2023, a tal proposito si rivelerà utile la cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni di euro e quella probabile di Cesare Casadei. Dunque, la partenza di un calciatore importante potrebbe essere stata rimandata di un anno e il giocatore più ambito pare essere Nicolò Barella. Su di lui ci sarebbe sempre il forte interesse di Carlo Ancelotti, che lo vorrebbe al Real Madrid.

La Fiorentina è intanto ancora alla ricerca di un innesto di qualità in mezzo al campo che possa portare in dote un buon numero di gol e assist. Si è parlato di Luis Alberto e Giovanni Lo Celso, con quest'ultimo che si è accasato al Villarreal. L'ultimo nome, però, accostato ai viola in ordine di tempo sarebbe quello di Antonin Barak, che vorrebbe fare il definitivo salto di qualità nella propria carriera.

Real Madrid su Ancelotti

Almeno per questa estate l'Inter sembra aver scongiurato il pericolo di perdere un big sul mercato e, anzi, ha riabbracciato Romelu Lukaku. Tutto, però, rischia di essere rimandato soltanto di un anno o, comunque, il pericolo ci sarebbe. Uno dei giocatori più ambiti è sicuramente Nicolò Barella, che piacerebbe molto al Real Madrid e in particolar modo al suo allenatore, Carlo Ancelotti.

Dopo l'arrivo di Camavinga l'anno scorso e quello di Tchouameni questa estate, l'anno prossimo il tecnico dei Blancos vorrà completare l'opera di ringiovanimento del centrocampo con il calciatore nerazzurro.

D'altronde il classe 1997 è ormai un top player del ruolo, come dimostra lo scudetto vinto nel 2020-2021 con il club meneghino e l'Europeo con la Nazionale italiana.

Anche lo scorso anno, però, è stato decisivo per l'Inter avendo segnato tre gol e collezionato dodici assist in trentasei presenze in campionato. Pur di convincere la società nerazzurra, il Real potrebbe mettere sul piatto la stessa cifra stanziata proprio per Tchouameni, cioè sugli 80 milioni di euro.

Fiorentina su Barak

La Fiorentina è ancora alla ricerca di un innesto importante in mezzo al campo che porti in dote gol e assist.

Sfumato Giovanni Lo Celso, tornato al Villarreal, con Luis Alberto che adesso sembra pronto a restare alla Lazio, i viola avrebbero messo gli occhi su Antonin Barak. L'anno scorso il ceco ha segnato 11 gol e collezionato quattro assist in 29 partite di campionato. Ora sembrerebbe pronto al grande salto, con il Verona che lo valuta sui 15 milioni di euro. Il club di Commisso potrebbe mettere sul piatto una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro e il cartellino di Duncan per sbloccare l'affare.