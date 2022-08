In questi giorni, il Chelsea starebbe trattando col Brighton per l’esterno mancino Cururella, ma non avrebbe mollato la presa su Denzel Dumfries dell' Inter, ma Marotta gioca al rialzo. Nei piani del Chelsea, sempre attento ai migliori talenti, ci sarebbe pure un altro nerazzurro: il centrocampista Cesare Casadei, per il quale avrebbe offerto una cifra intorno agli 8 milioni. Somma considerata insufficiente dagli uomini di Viale della Liberazione, che sul ragazzo vorrebbero mantenere anche il diritto di "recompra".

Se partisse Dumfries, piacerebbe Singo del Torino

Per il nazionale olandese Denzel Dumfries, Marotta ha rifiutato le prime offerte dei londinesi e sarebbe disponibile a trattare per una cifra intorno ai 40 milioni. L’olandese non è l’unico esterno di fascia finito nei radar del club di Todd Boehly, che starebbe trattando anche l’esterno sinistro, ex di Barcellona e Getafe, Marc Cucurella per una cifra che sfiorerebbe i 65 milioni. Cifre che probabilmente avranno indispettito Marotta, deciso a non svendere uno dei migliori esterni destri della Serie A. Infatti, il Chelsea sarebbe fermo all’offerta iniziale di circa 25 milioni, considerati troppo pochi per un giocatore che nella passata stagione ha realizzato complessivamente 5 reti e 7 assist, statistiche di gran lunga superiori a quelle di Cucurella, che ha concluso la stagione in Premier League con un magro bottino di un gol e un assist giocando come esterno sinistro a tutta fascia, un ruolo a cui è richiesto un maggior contributo in termini di assistenze.

Consapevoli del valore del proprio giocatore, gli uomini di mercato nerazzurri puntano quindi ad un braccio di ferro col Chelsea, che al momento non avrebbe ancora proposto un rialzo. Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, dopo i nomi di Udogie (che si unirà al Tottenham la prossima estate) e di Kostic (sempre più vicino alla Juventus) ecco spuntare il nome dell’esterno destro Wilfried Singo (21 anni), calciatore dotato di grande corsa e fisico e già abituato a giocare come quinto nel 3-4-2-1 di Juric.

Il ragazzo, di nazionalità Ivoriana, è valutato intorno ai 15 milioni (fonte transfermarkt), ma difficilmente Cairo sarà disposto a cederlo per quella cifra. Tuttavia, la partenza in prestito di Valentino Lazaro, proprio in direzione Torino, potrebbe far parte di una exit strategy imbastita da tempo, anche se, dopo il “caso Bremer”, il dubbio e la prudenza restano obbligatori.

Per Casadei Marotta chiederebbe 20 milioni

Per Cesare Casadei (19 anni), nelle scorse settimane i Blues avevano proposto 8 milioni, ma anche in questo caso l’offerta è stata rispedita al mittente. Per acquisire le prestazioni sportive del ragazzo, autore di una grande stagione con la primavera nerazzurra, i milanesi chiedono non meno di 20 milioni più il diritto di ricompra. Le potenzialità del giovane, infatti, non sono passate inosservate e coi suoi 16 goal e 5 assist ha contribuito in maniera importante alla vittoria del campionato primavera.

Su di lui ci sarebbe ancora il Torino (a cui era già stato offerto come contropartita nella trattativa per Bremer) e il Palermo. Il club siculo, in particolare, avrebbe manifestato un forte interesse per il giocatore e lo vorrebbe aggregare in rosa quanto prima in vista della prossima stagione, che disputerà in serie cadetta dopo la promozione dalla Serie C.

In questo caso, si tratterebbe di una cessione in prestito e per lui potrebbe rivelarsi una buona opportunità per crescere, soprattutto per non perdere confidenza col calcio giocato, mentre un passaggio al Chelsea riserverebbe molte insidie e potrebbe corrispondere a tanta panchina o a un prestito nelle serie minori del calcio inglese. I Blues sembrano comunque intenzionati a non mollare la presa sul ragazzo, già visionato in più occasioni durante la Youth League.