L'Inter sta ragionando su come muoversi in queste ultime settimane di Calciomercato. I nerazzurri potrebbero sfruttare qualche occasione che il mercato porrà, anche se la priorità andrà alle cessioni vista la necessità di realizzare il famoso attivo da 60 milioni di euro sul mercato. Non sono escluse sorprese a centrocampo con il club meneghino che avrebbe messo gli occhi su Houssem Aouar. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per questo il Lione potrebbe cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero, creando un grave danno patrimoniale alla società.

Chi farà sicuramente qualcosa in mezzo al campo in questo ultimo mese di mercato è la Juventus. I bianconeri hanno perso Paul Pogba per quasi due mesi ma, avendo optato per la terapia conservativa, c'è sempre il rischio di ricaduta. Il club si sta guardando intorno e sarebbe pronto a fare un tentativo per Sergej Milinkovic-Savic.

Inter su Aouar

Uno dei nomi che potrebbero caratterizzare queste ultime settimane di calciomercato è quello di Houssem Aouar. Come detto, il centrocampista francese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e il Lione non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero. Si proverà a trovare un'intesa di massima per il prolungamento ma se arriverà un'offerta si valuterà la partenza.

Tra le società che avrebbero mostrato interesse ci sarebbe l'Inter, soprattutto se dovesse cedere i vari Gagliardini e Casadei, che porterebbero un tesoretto da quasi 30 milioni di euro. Aouar può ricoprire tutti i ruoli di centrocampo ed è un giocatore prolifico, avendo messo a segno sei reti nell'ultima Ligue 1, collezionando quattro assist.

L'Inter potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 15 milioni di euro più bonus. Cifra alla portata e relativamente bassa, ma legata alla situazione contrattuale del calciatore. Il tutto, però, sarà legato alle eventuali cessioni della società nerazzurra da qui a fine stagione.

Juventus su Milinkovic-Savic

Dopo l'infortunio di Paul Pogba la Juventus è tornata a sondare il terreno per Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo è sempre ambito dalle big d'Europa ma in sede alla Lazio non è mai arrivata una proposta concreta, anche per le pretese di Claudio Lotito. Il patron biancoceleste, infatti, chiede per il suo cartellino almeno 60-70 milioni di euro: spesso l'anno scorso il giocatore è stato decisivo avendo messo a segno 11 reti e collezionato 11 assist in 37 partite di campionato.

I bianconeri, dal loro canto, per abbassare l'esborso economico potrebbero mettere sul piatto due contropartite tecniche. Una è Weston McKennie, valutato 15 milioni, l'altra sarebbe Luca Pellegrini, valutato 10 milioni di euro.