L'Inter guarda con molto interesse a ciò che sta accadendo in casa Barcellona e il "caos tesserati". Nonostante un mercato di grande spessore, i blaugrana non sono ancora riusciti a tesserare alcuni neoacquisti a causa della situazione finanziaria del club. Per questo, il club spagnolo ha ceduto una quota del Barca Studios (oltre il 24%) ad Orpheus Media arrivando a 100 milioni. Ossigeno nelle casse del club ma che - secondo la stampa spagnola - potrebbe non bastare per risanare interamente i conti. Per questo motivo alcune squadre sono alla finestra sperando che calciatori del calibro di Kessie e Christensen, gli ultimi arrivati a parametro zero, possano sfruttare alcune clausole nei loro contratti che permettano di svincolarsi e accasarsi in altre squadre, come riporta Espn.

Si tratta di operazioni comunque complicatissime che diversi esperti di mercato hanno definito "fantascientifiche"

Inter: opzione Christensen, Akanji l'alternativa

Uno dei tasselli fondamentali per il mercato nerazzurro è rappresentato dall'acquisto di un centrale che possa completare il pacchetto di difensori a disposizione di Inzaghi. Viste le difficoltà del Barcellona, la dirigenza interista starebbe monitorando il profilo di Andreas Christensen, centrale danese arrivato dal Chelsea. In caso di addio da parte dell'ex Blues dalla Spagna, l'Inter potrebbe decidere di approfittare di tale situazione per provare a portarlo alla corte di Inzaghi.

Nonostante i problemi in casa Barca il profilo Christensen resta molto complicato da raggiungere, i nerazzurri continuano a seguire con grande attenzione anche Manuel Akanji, centrale svizzero che dovrebbe lasciare il Borussia Dortmund.

I tedeschi chiedono però una cifra vicina ai 15 milioni di euro per lasciar partire il difensore.

Sullo sfondo, non tramonta la candidatura di Francesco Acerbi [VIDEO] che dopo aver rifiutato il Monza, aspetta una chiamata da un top club italiano. L'Inter potrebbe pensarci negli ultimi giorni di mercato ma attenzione alla Juventus che come la compagine nerazzurra ha la necessità di completare la retroguardia a disposizione di Massimiliano Allegri.

Inter, continua il pressing del Tottenham per Lautaro

Uno dei pezzi pregiati dell'organico dell'Inter è sicuramente Lautaro Martinez. Il Toro dopo la sua migliore stagione con la maglia nerazzurra vuole confermarsi in vista del Mondiale che si disputerà in Qatar.

Se per questa stagione, l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere l'argentino la situazione potrebbe cambiare nella prossima.

Infatti, resta alto il pressing del Tottenham di Antonio Conte che in caso di cessione da parte di Harry Kane, potrebbe decidere di virare sul dieci nerazzurro per rafforzare l'organico degli Spurs. Per questo, l'Inter si aspetta delle offferte molto importante per il Toro a partire dal 2023.

Il discorso si estende nei confronti di un altro top player dell'organico a disposizione di Inzaghi, ovvero Nicolò Barella che in questa stagione è pronto a restare a Milano ma resta nel mirino di diversi top club europei. Oltre al Liverpool di Jurgan Klopp, potrebbe farsi sotto il Real Madrid di Carlo Ancelotti che nella prossima annata potrebbe salutare i totem Casemiro e Kroos. I Blancos potrebbero decidere di mettere sul piatto una cifra vicina ai 90 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista italiano.