La dirigenza del Milan pare voler blindare Rafael Leao. Viste anche le numerose richieste di vari top club europei, la società milanista avrebbe fissato un prezzo per il quale potrebbe mettersi al tavolo a discutere l'eventuale cessione dell’attaccante portoghese: non meno di 100 milioni di euro.

Allo stesso tempo Maldini e Massara sono al lavoro per trovare un rinforzo giusto che possa sostituire Matteo Gabbia nella difesa rossonera, qualora dovesse essere ceduto alla Sampdoria, ma anche un centrocampista di livello per dare maggiori soluzioni al mister Pioli.

I nomi in ballo sarebbero quelli di Davinson Sanchez e Albert Lokonga.

Il possibile prezzo di Leao

Paris Saint Germain, Manchester United, Barcellona e non solo, tutti top club europei sarebbero alla ricerca di Leao, ma la società rossonera non sembra volersi privare del suo gioiello, se non per una cifra superiore ai 100 milioni di euro, che, almeno per adesso, nessun club sembra essere disposto a pagare.

L’attaccante portoghese classe ’99 ha dimostrato il suo valore nella passata stagione e anche in questo pre-campionato. La dirigenza milanista è convinta che il giovane attaccante possa far bene anche nella stagione che sta per cominciare, facendo così aumentare ancora il suo valore di mercato.

Il tutto nell'eventualità di un possibile rinnovo di contratto con l’attaccante portoghese.

Il Milan cerca un rinforzo in difesa e uno a centrocampo

La dirigenza rossonera sta lavorando intanto per mettere a disposizione di Pioli un nuovo centrale di difesa e un centrocampista.

Per ciò che riguarda la difesa - in caso di cessione di Gabbia alla Sampdoria - Maldini e Massara avrebbero messo gli occhi su un nuovo obiettivo: si tratta del difensore colombiano del Tottenham classe '96 Davinson Sanchez, che ha un valore di mercato intorno ai 25 milioni di euro, ma che il Diavolo punterebbe a far abbassare sfruttando anche la volontà del giocatore, che non si sentirebbe più al centro del progetto di Antonio Conte.

Il rinforzo per il centrocampo potrebbe provenire sempre dall’Inghilterra, con la dirigenza rossonera che avrebbe messo gli occhi sul centrocampista dell’Arsenal classe '99 Albert Lokonga. Il centrocampista belga di origini congolesi ha un valore di mercato inferiore ai 15 milioni di euro e potrebbe costituire la pedina giusta per Pioli, come alternativa utile per far rifiatare sia Tonali che Bennacer.